Як запобігти старінню шкіри обличчя: домашній догляд після 40 років зупинить час

Відкрийте секрет молодості: домашній догляд за шкірою обличчя після 40 років, що збереже її пружною та сяючою.

Дбайливий регулярний догляд за шкірою обличчя після сорока років збереже її молодість та красу. Оскільки в цей період відбуваються вікові зміни в організмі жінки, що неодмінно впливає і на стан її шкіри. Еластична, пружна та сяюча шкіра обличчя – це можливо, якщо правильно піклуватися про неї. У статті зібрано дієві поради косметологів по комплексному догляду в домашніх умовах. Як зберегти молодість шкіри обличчя надовго – читайте далі.

Що відбувається зі шкірою після 40 років?

Гормональний фон організму зазнає змін, це впливає на шкіру обличчя також. Колір шкіри тьмяніє, оскільки уповільнюється регенерація клітин: зрівнюється співвідношення нових та відмерлих. Частіше з’являються зморшки, оскільки руйнуються колагенові волокна. Прошарок жирових клітин на обличчі тоншає. Розширюються судини, з’являється пігментація шкіри. Шкіра не здатна відновлюватися як раніше, втрачає багато вологи.

Саме тому шкіра обличчя після 40 років потребує уважного піклування в домашніх умовах. Від того, як регулярно здійснюється догляд, зростає його цінність – шкіра омолоджується, стає еластичною та пружною.

Ретельне очищення шкіри обличчя

Перший етап догляду за шкірою – це очищення, особливо важливий, якщо шкіра схильна до жирності. Варто обирати систему очищення, яка відповідає типу вашої шкіри. Після сорока років обов’язково необхідно очищати змертвілі клітини, використовуючи пілінги.

Тонізація шкіри

Не варто пропускати цей етап, оскільки він допомагає швидко відновити рівень pH після вмивання. Також вітамінні тоніки, особливо з вітаміном С, сприяють у вироблені шкірою власного колагену. Тому тонізацію потрібно обов’язково включати в догляд, щоб шкіра довше залишалася пружною.

Базовий догляд за обличчям

На цьому етапі використовуються сироватки та зволожувальні креми, оскільки шкіра обличчя після сорока років схильна до втрати вологи. Спочатку слід наносити сироватку, а через декілька хвилин зволожувальний крем згідно типу вашої шкіри.

Додатковий догляд

Щоб посилити комплексний щоденний догляд за шкірою, використовуйте маски, вони мають вау-ефект, і вже через 15 хвилин після нанесення ваша шкіра буде еластичною та сяючою.

Зона навколо очей

Ця делікатна область потребує дбайливого догляду. З віком навколо очей зменшується жировий прошарок шкіри та з’являються нові зморшки. Для комплексного догляду варто використовувати антивікову систему, також робити домашні маски.

Не слід забувати про шию

Комплексний догляд за шкірою обличчя повинен також включати і догляд за шкірою шиї. Вона дуже тонка, тому значно швидше піддається віковим змінам. Засоби для догляду можна використовувати ті ж самі, що й для обличчя.

Як вибирати засоби для догляду за обличчям

Очищуючі та тонізуючі засоби. Не варто користуватися милом для очищення, оскільки таке вмивання ослаблює захист шкіри, через що з’являється сухість та зморшки. Обирайте очищувальні засоби з натуральними складниками, за типом шкіри, не агресивні, без алергенів. Це можуть бути тоніки, міцелярна вода, пінки та гелі для вмивання, скраби та пілінги для відлущення мертвих клітин. Слідкуйте, щоб у косметичних засобах не було спирту, який сушить шкіру.

Не варто користуватися милом для очищення, оскільки таке вмивання ослаблює захист шкіри, через що з’являється сухість та зморшки. Обирайте очищувальні засоби з натуральними складниками, за типом шкіри, не агресивні, без алергенів. Це можуть бути тоніки, міцелярна вода, пінки та гелі для вмивання, скраби та пілінги для відлущення мертвих клітин. Слідкуйте, щоб у косметичних засобах не було спирту, який сушить шкіру. Креми та сироватки: враховуємо тип шкіри. Креми для базового догляду виконують кілька завдань: зволоження, живлення, відновлення (нічні креми) та омолодження. Вибираючи крем, враховуйте свій тип шкіри та завдання, які він буде виконувати. Сироватки усувають локальні проблеми, тому при виборі продукту орієнтуйтеся на те, що потрібно саме вам: прибрати пігментацію, розгладити зморшки чи підживити шкіру вітамінами.

Креми для базового догляду виконують кілька завдань: зволоження, живлення, відновлення (нічні креми) та омолодження. Вибираючи крем, враховуйте свій тип шкіри та завдання, які він буде виконувати. Сироватки усувають локальні проблеми, тому при виборі продукту орієнтуйтеся на те, що потрібно саме вам: прибрати пігментацію, розгладити зморшки чи підживити шкіру вітамінами. Додатковий догляд: маски. Існує кілька видів масок: гелеві, кремоподібні, порошкові, тканинні та гідрогелеві. Зазвичай в домашніх умовах використовуються всі види, тому обирайте той, який зручний саме вам. Ними слід користуватися 1-3 рази на тиждень.

Читайте також:

Волосся більше не буде випадати: лікування в домашніх умовах

Топ-5 продуктів, які допомагають схуднути та покращують роботу мозку

Як швидко зняти стрес та заспокоїтись: що потрібно їсти