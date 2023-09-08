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Як запобігти стресу в дитини на початку нового навчального року: поради психологині

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Як запобігти стресу в дитини на початку нового навчального року: поради психологині

Як підтримати дитину на початку нового навчального року / Фото: www.credits

У школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили

Початок нового навчального року, особливо для українських школярів, які живуть в умовах війни, є вкрай стресовим.

Психологиня Світлана Рой дала поради, як школярам адаптуватися до нових змін.

За її словами, у цей час в дітей можуть загострюватися відчуття сорому, невпевненості, провини, самотності і неспроможності. Тому вона закликає батьків, підтримати свою дитину.

Поради:

  • Створіть у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки. Важливо привчити дітей сприймати помилки не як вирок, а як досвід.

"Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож давайте дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат, також святкуйте "перемоги" дитини", – радить Світлана Ройз. 

  • обговорюйте плани родини разом; 
  • якщо насуваються зміни, попереджайте про них заздалегідь, пояснюйте причини. 

"У школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили. Щоб запобігти цьому", - додала психологиня.

Додамо, психолог дав поради, що робити батькам, чия дитина раптом поставила собі психіатричний діагноз за відео або подкастом.

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Дата публікації
Перегляди
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