Як запобігти стресу в дитини на початку нового навчального року: поради психологині

У школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили
Початок нового навчального року, особливо для українських школярів, які живуть в умовах війни, є вкрай стресовим.
Психологиня Світлана Рой дала поради, як школярам адаптуватися до нових змін.
За її словами, у цей час в дітей можуть загострюватися відчуття сорому, невпевненості, провини, самотності і неспроможності. Тому вона закликає батьків, підтримати свою дитину.
Поради:
- Створіть у родині атмосферу взаємоповаги та безпеки. Важливо привчити дітей сприймати помилки не як вирок, а як досвід.
"Діти часто живуть у режимі очікування невдач. Їм потрібен досвід перемог і підтримка, тож давайте дрібні або навіть вже знайомі завдання, які можуть принести швидкий результат, також святкуйте "перемоги" дитини", – радить Світлана Ройз.
- обговорюйте плани родини разом;
- якщо насуваються зміни, попереджайте про них заздалегідь, пояснюйте причини.
"У школярів на початку року можу трапитись розчарування, яке призведе до безсилля та зневіри у власні сили. Щоб запобігти цьому", - додала психологиня.
Додамо, психолог дав поради, що робити батькам, чия дитина раптом поставила собі психіатричний діагноз за відео або подкастом.