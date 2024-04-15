Як жити довше: названо найдоступніші способи щоденної активності, які додають три роки життя

Науковці переконані, що один із ключів до довголіття – це рух.

Вчені заявили, що 15-хвилинна щоденна активність може сприяти подовженню життя на декілька років та сповільнити процес старіння.

Про це пише Daily Express.

Дослідження, на яке посилається благодійна організація AARP (Американська асоціація пенсіонерів), стверджує, що "15 хвилин щоденної фізичної активності можуть збільшити тривалість вашого життя на три роки". Дослідники Гарвардського університету додали: "Переваги збільшуються з кожною наступною хвилиною активності".

Дослідницька група посилається на восьмирічне дослідження, яке продемонструвало, що щоденні 15-хвилинні фізичні вправи "знижують смертність від усіх причин на 14 відсотків".

"Кожні додаткові 15 хвилин фізичних вправ на день знижували смертність протягом досліджуваного періоду ще на чотири відсотки", - зазначається в дослідженні.

Доктор Деніел Форман, кардіолог і геріатр з Гарвардського госпіталю Брігама, підкреслив переваги руху.

"Фізичні вправи знижують вразливість до серцевих нападів, серцевої недостатності, захворювань периферичних артерій та аритмії. Ви не лише почуваєтеся краще, але й краще функціонуєте", - сказав він.

Для того, щоб отримати користь для здоров'я, дуже важливо щоденно рухатися. "Обирайте активність, яка вам подобається, тому що ви з більшою ймовірністю будете її виконувати", - додав доктор Форман.

Цей список вправ, наданий Національною службою охорони здоров'я, може бути зарахований до вашої 15-хвилинної щоденної зарядки:

Швидка ходьба

Танці

Тайцзи

Водна аеробіка

Їзда на велосипеді

Парний теніс

Робота із газонокосаркою

Піші прогулянки

Катання на роликах

Біг підтюпцем

Біг

Плавання

Футбол

Регбі

Нетбол

Хокей

Стрибки через скакалку

Гімнастика

Бойові мистецтва

Пілатес

Відтискання

Присідання

Робота з еспандерами

Миття машини

Ходьба сходами

Ходьба ескалатором

Подальші дослідження Європейського товариства кардіологів показали, що 15 хвилин активності дійсно можуть додати вам років життя. Доктор Девід Гупін сказав: "Добре відомо, що регулярна фізична активність має кращий загальний вплив на здоров'я, ніж будь-яке медичне лікування".

У своїй дослідницькій роботі він виявив, що для тих, хто займався фізичними вправами щонайменше 15 хвилин щодня, ризик смерті був на 22 відсотки нижчим.

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Доктор Гупін та його команда проаналізували дані 1 011 осіб, за якими спостерігали протягом 12 років, і 122 417 осіб у віці 60 років із середнім періодом спостереження 10 років. За період спостереження було зафіксовано 88 смертей у першій групі когорти і 18 122 смерті в іншій групі.

Дослідники відзначили, що ризик смерті знижувався у відповідь на рівень фізичної активності.

"У порівнянні з тими, хто був неактивним, літні люди з низьким, середнім і високим рівнем активності мали на 22%, 28% і 35% нижчий ризик смерті, відповідно", - зазначили дослідники.

Нагадаємо, нове дослідження виявило неочікуваний зв'язок з думками та уповільнення процесу старіння. Старіння пришвидшується в певні періоди життя, але цей процес можна повернути назад.

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