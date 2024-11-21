Як зменшити ризик утворення тромбів: прості поради з профілактики

Артерії та вени — наші природні магістралі, якими циркулює кров, доправляється кисень та різні поживні речовини. Коли наші судини здорові, вони гнучкі та еластичні, що дозволяє їм легко розширюватися та звужуватися у відповідь на потреби тіла. Однак, через різні причини стінки судин можуть твердіти, а судини звужуватися, і це призводить до утворення тромбів.

Тромб – це згусток крові, який утворюється в якійсь судині або стоїть на місці, перекриваючи кровотік, або відривається і подорожує судинами.

Чому утворюються тромби

Тромб утворюється за умови збігу трьох умов:

Пошкодження судини через травму, запалення, атеросклероз або хірургічне втручання.

Підвищилось згортання крові — кров швидко густіє. Це може виникати через вагітність, приймання певних ліків, аутоімунні захворювання, рак тощо.

Уповільнення кровотоку, яке може виникнути через тривале сидіння в одній позі, зневоднення, ожиріння, серцеву недостатність або деякі захворювання. Коли кров тече повільно, вона з більшою ймовірністю утворює згустки крові.

Тромбоз може виникнути в будь-якій судині, але найчастіше це відбувається в венах та артеріях.

Щоб знизити ризик розвитку судинних захворювань та тромбозів:

Відмовтесь від куріння

Підтримуйте здоровий раціон, обмежте вживання "поганих жирів" (тваринних та оброблених), солі та цукру

Регулярно займайтеся спортом — хоча б 30 хвилин щодня

Підтримуйте здорову вагу

Контролюйте кров'яний тиск, рівень "поганого" холестерину та цукру в крові

Регулярно відвідуйте лікаря для перевірки стану здоров’я

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