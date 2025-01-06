Як змінити своє життя за місяць: поради психологині

Ми часто програмуємо себе негативними думками, не усвідомлюючи цього. Заміна цих думок на конструктивні запитання сприяє формуванню позитивного мислення.

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська пропонує простий, але ефективний спосіб змінити своє життя на краще. За її словами, наше мислення впливає на реальність, а правильні запитання можуть допомогти переосмислити ситуації та подолати деструктивні установки.

Ці поради психологиня надала у виданні NV.

Ми часто програмуємо себе негативними думками, не усвідомлюючи цього. Заміна цих думок на конструктивні запитання сприяє формуванню позитивного мислення. Наталія пропонує кілька прикладів, як це зробити:

• Замість: “У мене нічого не виходить”

Спробуйте: “Цікаво, завдяки чому всі мої бажання здійснюються найкращим для мене чином?”

• Замість: “У мене нема сил”

Спробуйте: “Цікаво, завдяки чому я з кожним днем почуваюся краще?”

• Замість: “Я залежу від обставин”

Спробуйте: “Цікаво, завдяки яким ресурсам я створюю життя своєї мрії?”

• Замість: “У мене немає жодних ідей, як вплинути на ситуацію”

Спробуйте: “Цікаво, яким чином моя інтуїція знаходить найкращі для мене варіанти рішень, щоб покращити ситуацію?”

• Замість: “У моєму житті все складно та неоднозначно”

Спробуйте: “Цікаво, завдяки чому моє життя чудове та сповнене радісних моментів?”

Психологиня рекомендує ставити собі ці позитивні запитання протягом одного місяця. За цей час ви помітите, як змінюється ваше ставлення до життя та з’являються нові ресурси й можливості.

Наталія Гаєвська пояснює, що позитивні формулювання допомагають мозку сфокусуватися на пошуку рішень і формуванні оптимістичного світогляду.

“Спробуйте, повірте, воно того варте!” – закликає психологиня.