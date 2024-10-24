Як знизити тиск у домашніх умовах без ліків: фахівець здивував відповіддю

Звичка, якої слід позбутися людям з високим тиском, це споживання ультраоброблених продуктів: чипси, крекери, цукерки та солодка вода.

Щоб знизити свій кров'яний тиск, слід позбутися однієї звички. Лікар сказав, що погана звичка №1 у гіпертоніків – це споживання їжі з високим вмістом натрію та насичених жирів. Передусім це ультраоброблені продукти.

Про це пише повідомляє Eating Well.

Що таке ультраоброблені продукти

Ультраоброблені продукти – це чипси, крекери, цукерки, упакована випічка та газовані напої.

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Вони містять багато натрію, цукру, насичених жирів та консервантів, які допомагають продовжити термін їх зберігання.

Доктор медицини та магістр громадської охорони здоров'я Девід Л. Кац сказав, що людям з високим тиском передусім потрібно відмовитися від такої їжі.

"Ультраоброблені продукти містять інгредієнти, які домашні кухарі ніколи або майже ніколи не будуть використовувати, включаючи ароматизатори, барвники, текстуризатори та емульгатори,

– сказав Кац. І річ не у тому, що випадкові чипси чи заморожена піца – це "найгірші продукти" у світі. Проблема у їхній кількості, яку ми споживаємо".

Лікар зазначив, що ультраоброблені продукти містять багато доданого натрію, який є основним фактором коливання артеріального тиску. Окрім того, у таких продуктах зазвичай більше доданого цукру та насичених жирів, які погіршують стан серця.

Важливо зазначити, що цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо вас турбують проблеми зі здоровʼям, варто обов’язково звернутися до лікаря.

Чипси дійсно шкідливі чи це лише міф? | Знаю – споживаю

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