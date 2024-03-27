Як знизити тиск за 15 хвилин без ліків: ефективні методи для екстрених ситуацій

Гіпертонія, або високий кров'яний тиск — це поширена проблема, яка може призвести до серйозних ускладнень. Важливо вчасно розпізнати симптоми високого тиску та вжити заходів для його нормалізації.

За даними ВООЗ, нині на підвищений тиск страждає більше мільярда жителів нашої планети. Часто люди навіть не здогадуються про свій діагноз. Високий тиск найчастіше зустрічається у людей, які живуть у постійних стресах, мають погані звички та неякісне харчування.

Симптоми високого тиску

Медична норма артеріального тиску в залежності від віку є наступною:

16 – 20 років: 100\70 – 120\80 мм рт. ст.

20 – 40 років: 120\70-130\80 мм рт. ст.

40–60 років: до 140\90 мм рт. ст.

старше 60 років: до 150\90 мм рт. ст.

Однак часто тиск підвищується без очевидних на те причин. Нерідко високий кров'яний тиск протікає безсимптомно, тому його називають "тихим вбивцею". Однак існують певні ознаки, які можуть свідчити про проблеми з артеріальним тиском:

головний біль, особливо в потиличній ділянці;

запаморочення та шум у вухах;

миготіння "мушок" перед очима;

нудота та блювання;

біль у грудній клітці;

прискорене серцебиття;

часта втома та слабкість;

часті носові кровотечі.

Якщо ви помітили у себе кілька з цих симптомів, обов'язково зверніться до лікаря для вимірювання тиску та обстеження.

Як знизити тиск вдома без ліків

Якщо після вимірювання тиск помірно підвищений, ви можете спробувати знизити його за допомогою простих домашніх методів.

Гаряча ванна для ніг

Якщо тиск підвищено, можна наповнити тазик гарячою водою (близько 45°C) та занурити ноги на 10 хвилин. Таким чином розширюються судини кінцівок, до них приливає кров, і тиск знижується.

Дихальні техніки

Повільне глибоке діафрагмальне дихання протягом 5 хвилин допомагає збити артеріальний тиск. Завдяки включенню внутрішньої системи регуляції через нервову систему вдається знизити рівень стресу, який у більшості випадків є причиною підвищення тиску.

Техніка виконання:

розслабтеся, заплющить очі;

покладіть одну руку на область грудей, а другу – на живіт;

рахуючи до 5, зробіть глибокий вдих животом (ви повинні відчути, як він надувається);

затримайте дихання на 8-10 секунд;

зробіть видих також на 5 рахунків;

виконуйте вправу протягом 3-5 хвилин.

Компрес з оцту

Цей народний засіб допомагає екстрено збити тиск. Для цього змочіть марлю або тканину в яблучному оцті та прикладіть до стоп на 10-15 хвилин.

Трав'яний чай

Чаї з м'яти, меліси або валеріани мають м'який заспокійливий ефект і можуть допомогти знизити тиск. Заваріть чай та випийте його невеликими ковтками, намагаючись розслабитися.

Холодний компрес

Холодний компрес на потилиці допомагає звузити судини та знизити тиск. Прикладіть до потилиці пакет з льодом або холодний рушник на 10-15 хвилин. Однак не переохолоджуйте себе, щоб уникнути спазму судин.

Масаж

Легкий масаж скронь, потилиці та шиї допомагає розслабити м'язи та покращити кровообіг. Масажуйте ці ділянки круговими рухами протягом 5-10 хвилин. Однак уникайте надмірного натискання та різких рухів.

Симптоми високого нижнього тиску

Нижній, або діастолічний, тиск – це тиск крові в судинах в момент розслаблення серця. Його високі показники (вище 90 мм рт. ст.) можуть свідчити про серйозні проблеми з судинами та нирками.

Серед симптомів підвищеного діастолічного тиску:

набряки ніг та гомілок;

задишка, особливо під час навантаження;

біль у грудях;

швидка втомлюваність та слабкість;

часте сечовипускання, особливо вночі.

проблеми із зором, затуманення або двоїння в очах.

Якщо ви помітили ці симптоми, терміново зверніться до лікаря для обстеження та підбору лікування.

Що робити, якщо нижній тиск високий

Високий діастолічний тиск – серйозна проблема, яка потребує медикаментозної корекції під наглядом лікаря. Однак ви можете доповнити лікування простими змінами способу життя.

Важливо дотримуватися дієти з низьким вмістом солі та насичених жирів. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, нежирним сортам м'яса та риби, цільнозерновим продуктам.

Контролюйте свою вагу. Якщо у вас є зайві кілограми, поступово скидайте їх за допомогою збалансованого харчування та фізичної активності. Однак уникайте надмірних навантажень та, навпаки, різкого набору ваги – це може підвищити тиск.

Відмовтеся від куріння та обмежте споживання алкоголю. Ці звички значно погіршують стан судин та підвищують ризик ускладнень.

Не займайтеся самолікуванням та не відміняйте препарати самостійно. Чітко дотримуйтеся рекомендацій вашого лікаря щодо приймання ліків та контролю тиску. Регулярно перевіряйте свій кров'яний тиск.

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