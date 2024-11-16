Як швидко знизити тривожність та заспокоїтися: психологиня дала поради

Повернутися в стан "тут і зараз" допоможуть прості дії.

Коли тривожні думки починають нав'язливо з'являтися під час звичайних справ, без реальної загрози, важливо повернутися в стан "тут і зараз".

Про це розповіла психологиня Олена Шершньова в ефірі КИЇВ24.

"У цьому нам допомагають наші сенсорні відчуття, ми можемо взяти склянку холодної води і відчути, що так, я тут, зараз зі мною нічого не відбувається поганого, я дихаю, я сиджу, я дивлюся по сторонах", - зазначила експертка.

Шершньова також пропонує ефективний спосіб боротьби з тривогою — техніку відкладеної тривоги. Суть методу полягає в тому, що замість того, щоб постійно переживати про неприємні чи тривожні моменти, ми виділяємо спеціальний час для таких думок.

"Наприклад, завтра о 15 я сяду і півгодини дам собі подумати про всі тривожні моменти. До того я собі це не дозволяю, а у визначений час нічим іншим не займаюся, не відволікаюся, сиджу і думаю це працює так, що мозок насправді втомлюється півгодини сидіти і думати всі ці неприємні думки", - додала психолог.

Нагадаємо, лікарка розповіла про сучасну реальність українців та як впоратися з ПТСР і хронічним стресом.

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