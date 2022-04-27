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Як зробити безкоштовну флюорографію в умовах воєнного стану

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Як зробити безкоштовну флюорографію в умовах воєнного стану

Навіть під час війни важливо стежити за станом свого здоров’я та вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви в безпеці, піклуйтеся про себе та не відкладайте лікування на потім. 

Медичні заклади продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує.

МОЗ інформує про те, як зробити безкоштовну флюорографію під час війни.

  • Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний або ваш особистий лікар. За потреби він створить електронне або, у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, паперове направлення на обстеження.
  • Якщо ви змінили місце проживання, можете звернутися до лікаря первинної медичної допомоги у лікарні за вашим теперішнім місцем проживання і отримати допомогу та, за потреби, — направлення на флюорографію.
  • Якщо пацієнта направляють на флюорографію, таке обстеження можна зробити в поліклініках, які надають амбулаторну допомогу та мають необхідне обладнання.
  • З направленням потрібно прийти до медичного закладу, який надає допомогу в амбулаторних умовах за договором з НСЗУ - Національною службою здоров'я України. Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру НСЗУ 16-77.
  • Про можливість зробити флюорографію потрібно запитати в самому закладі, уточнивши, чи є там необхідне обладнання і фахівці. Контакти всіх медичних закладів є у відкритому доступі на їхніх вебсайтах чи сторінках місцевої влади.
  • Якщо вам знадобилася флюорографія під час лікування в стаціонарі, її проведуть без додаткових направлень та оплат.

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

  • як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;
  • на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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