Як зробити безкоштовну флюорографію в умовах воєнного стану

Навіть під час війни важливо стежити за станом свого здоров’я та вчасно звертатися до лікаря. Якщо ви в безпеці, піклуйтеся про себе та не відкладайте лікування на потім.
Медичні заклади продовжують надавати допомогу усім, хто цього потребує.
МОЗ інформує про те, як зробити безкоштовну флюорографію під час війни.
- Необхідність проведення флюорографії визначає сімейний або ваш особистий лікар. За потреби він створить електронне або, у разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров’я, паперове направлення на обстеження.
- Якщо ви змінили місце проживання, можете звернутися до лікаря первинної медичної допомоги у лікарні за вашим теперішнім місцем проживання і отримати допомогу та, за потреби, — направлення на флюорографію.
- Якщо пацієнта направляють на флюорографію, таке обстеження можна зробити в поліклініках, які надають амбулаторну допомогу та мають необхідне обладнання.
- З направленням потрібно прийти до медичного закладу, який надає допомогу в амбулаторних умовах за договором з НСЗУ - Національною службою здоров'я України. Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру НСЗУ 16-77.
- Про можливість зробити флюорографію потрібно запитати в самому закладі, уточнивши, чи є там необхідне обладнання і фахівці. Контакти всіх медичних закладів є у відкритому доступі на їхніх вебсайтах чи сторінках місцевої влади.
- Якщо вам знадобилася флюорографія під час лікування в стаціонарі, її проведуть без додаткових направлень та оплат.
Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:
- як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;
- на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.
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