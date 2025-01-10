Як зрозуміти, що організм страждає від нестачі вітамінів: сім загальних ознак

На дефіцит корисних речовин в організмі вказують підвищена ламкість волосся та нігтів, тріщинки в куточках рота, погіршення здатності бачити вночі тощо.

Якщо раціон людини забезпечує недостатнє для його організму споживання вітамінів і мінералів, це може викликати різні порушення, в тому числі помітні зовні.

Newsyou.info пише, які ознаки вказують на такий дефіцит корисних речовин.

Ламке волосся і нігті. Підвищена ламкість, розщепленість волосся і нігтів часто пов’язана з нестачею біотину, також відомого як вітамін B7. Найбільшому ризику розвитку дефіциту біотину піддаються вагітні жінки, завзяті курці або питущі люди, а також ті, хто страждає хронічними хворобами травлення. Крім того, дефіцит біотину може викликати тривале використання антибіотиків і деяких протисудомних препаратів.

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Продукти, багаті біотином, включають яєчні жовтки, субпродукти, рибу, м’ясо, молочні продукти, горіхи, насіння, шпинат, броколі, цвітну капусту, цільні зерна, банани.

Виразки в роті або тріщинки в куточках рота. Виразки в роті і навколо нього можуть бути пов’язані з дефіцитом заліза або вітамінів групи В. Також на їх нестачу вказують надмірна втома, дратівливість, проблеми зі сном, запаморочення.

Заповнити нестачу заліза допомагають такі продукти, як птиця, м’ясо, риба, бобові, темна зелень, горіхи, насіння і цільні зерна; брак вітамінів групи В – ті ж продукти плюс яйця, різноманітна молочка, субпродукти.

Кровоточать ясна. У цьому може бути винен раціон, в якому не вистачає вітаміну С. Інші загальні ознаки дефіциту вітаміну С включають поява синців, повільне загоєння ран, суху лускату шкіру, часті кровотечі з носа.

Дефіцит вітаміну С виникає, коли споживається занадто мало свіжих фруктів і овочів. Щодня необхідно з’їдати принаймні 2 якихось фрукта і 3-4 порції овочів.

Погіршення здатності бачити вночі. Так звана куряча сліпота часто пов’язана з недостатнім споживанням вітаміну А, який необхідний для вироблення родопсину, пігменту у сітківках очей, що допомагає бачити вночі. При відсутності лікування куряча сліпота може перерости в ксерофтальмію – стан, який може пошкодити рогівку і в кінцевому підсумку призвести до сліпоти.

До продуктів, багатих вітаміном А, відносяться м’ясні та молочні, а також яйця, риба, темно-зелені листяні овочі і зелень, овочі жовтого і оранжевого кольору.

Лупа і себорейний дерматит. Вони проявляють себе свербінням і лущенням шкіри (лупа в основному обмежується шкірою голови, а себорейний дерматит може зачіпати обличчя, верхню частину грудей, пахви, пах). Їх поява може бути пов’язана з недоліком цинку і вітамінів групи В.

Для заповнення цих речовин в організмі необхідно вживати такі продукти, як цільне зерно і горіхи, птицю, м’ясо, рибу, яйця, молочні продукти, бобові, зелені і некрохмалисті овочі, морепродукти.

Червоні або білясті шишки на шкірі. Дуже дрібні, схожі на мурах, пухирці на шкірі відомі як кератоз піларіс. Їх поява лікарям не до кінця зрозуміла, але вони схильні пов’язувати його з нестачею вітамінів А і С в організмі.

Синдром неспокійних ніг. Хоча точні причини такого синдрому досі не до кінця зрозумілі, існує зв’язок між симптомами і рівнем заліза в крові людини: при низькому вмісті заліза синдром неспокійних ніг проявляється з особливою інтенсивністю.

Для отримання заліза слід налягати на такі продукти, як м’ясо, птиця, риба, бобові, темна зелень, горіхи, насіння і незбиране зерно. Крім того, для повноцінного засвоєння заліза необхідно досить отримувати вітамін С.

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