Як зупинити старість: названо три продукти, які подовжують молодість

Вік обдурити неможливо, втім є три продукти, які призупиняють процеси старіння організму.

Що потрібно зробити, щоб домогтися здоров'я та довголіття? Час зупинити не можна, проте у сучасному світі є багато можливостей, щоб подовжити свою молодість, здоров’я й активність. І для цього не треба дороговартісних процедур, буде достатньо трьох продуктів, які варто додати до свого щоденного раціону. Розповідаємо, що треба їсти, щоб зупинити старість.

Яка користь полуниці для здоров’я та довголіття

Полуниця – вкрай корисна ягода для здоров’я людини. Вона містить антиоксидантну сполуку – фізетин, який за припущенням учених здатен вбивати клітини, що старіють. "Клітинами старості" називають ті, які вже не можуть ділитися, але ще не вмирають. А скупчення таких клітин може призводити до запалення інших, що стане причиною багатьох захворювань.

Яка користь полуниці, чому лікарі рекомендують їсти її якомога частіше.

Зміцнює імунітет організму та опірність до різноманітних захворювань.

Допомагає зберегти шкіру пружною та гладенькою.

Запобігає розвитку анемії.

Регулює роботу нирок.

Запобігає хворобам шлунку та кишківника.

Як броколі сприяє довголіттю

Броколі містить сульфорафан – сполуку рослинного походження, яка має антибактеріальний та протираковий ефект. Паросток броколі за рахунок вмісту сульфорафану активує шлях транскрипційного фактора NRF2, який відповідає за роботу понад 200 генів. А ці гени у свою чергу захищають організм людини від запалень та впливу вільних радикалів, які є причиною появи раку. У паростках цієї речовини у п’ятдесят разів більше, ніж у самих качанах.

Як гранат зупиняє старіння

Ще один смачний продукт, який сприятиме молодості та довголіттю, якщо його регулярно вживати.

Цей фрукт – один з найважливіших продуктів, здатний допомогти зберегти здоров’я та молодість на довгі роки за рахунок вмісту корисних сполук. Гранати містять елаггітаннін – речовину, яка за допомогою мікрофлори кишківника перетворюється на уролітин А. Вчені проводили дослідження впливу цієї речовини на організм тварин і з’ясували, що уролітин А здатен подовжувати життя. А нещодавно такий експеримент проводили на людях.

За версією науковців, уролітин А здатен впливати на енергетичні центри клітини – мітохондрії. За рахунок такого впливу клітини оновлюються значно швидше, тому відбувається омолодження організму й досягається антивіковий ефект.

Чому потрібно включити гранат до свого раціону.

Зміцнює серце й судини, захищаючи від запальних процесів.

Знижує ризик появи онкології.

Покращує активність та витривалість.

Активує роботу мозку.

Таким чином, якщо включити до свого щоденного харчування ці продукти, про старість та кволість можна забути на довгі роки. Але це зовсім не значить, що требі їсти лише ці продукти, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового та збалансованого харчування, щоб прожити довге та активне життя.

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