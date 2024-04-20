Яка хвороба стане причиною наступної пандемії: більшість дослідників впевнені, що знають її

Вчені назвали чотири найнебезпечніші віруси, які можуть спричинити глобальний спалах смертельного захворювання.

Більш ніж половина, а саме 57% провідних науковців у галузі охорони здоров'я впевнені, що наступним інфекційним захворюванням, яке спричинить смертельну пандемію, стане новий штам вірусу грипу.

Про це пише The Guardian.

У міжнародному опитуванні щодо наступної пандемії взяли участь 187 провідних вчених, а його результати обговорюватимуться найближчими вихідними на конгресі Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID) у Барселоні.

Такий знайомий усім людям грип насправді є найбільшою загрозою, переконані дослідники. Багаторічні дослідження вірусу грипу показали, що він постійно мутує й активно еволюціонує.

"Кожної зими грип з'являється. Ці спалахи можна назвати маленькими пандеміями. Вони більш-менш контролюються, тому що різні штами, які їх викликають, недостатньо вірулентні [заразні – ред.], але так не обов'язково буде завжди", – пояснив Йон Салмантон-Гарсія з Кельнського університету, який проводив опитування.

Другою за вірогідністю причиною пандемії вчені назвали Disease X – поки що неідентифікований вірус. Таку думку висловили 21% експертів, які брали участь в опитуванні. Цей невідомий науці мікроорганізм з'явиться несподівано, ймовірно так, як виник вірус Sars-CoV-2, який викликав пандемію Covid-19.

Третє місце за ймовірністю виникнення пандемії 15% вчених віддали саме вірусу Sars-CoV-2. На їх думку, пандемія Covid-19 може повторитися найближчим часом.

Не варто також забувати про вірус пташиного грипу, жертвами якого за останні чотири роки стали мільйони свійських та диких птахів. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попередили про загрозливе поширення штаму пташиного грипу H5N1, який нещодавно мутував й став заразним для деяких видів ссавців, зокрема для худоби. Наразі у 12 штатах США зафіксовані спалахи пташиного грипу у ссавців.

У ВООЗ попередили: чим більше видів ссавців може заражати вірус, тим більше ризиків, що одного дня він еволюціонує у штам, небезпечний для людини.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила про загибель людей через "папугову лихоманку". Випадки цієї бактеріальної інфекції, яку переносять птахи, виявили в Австрії, Данії, Німеччині, Швеції та Нідерландах.

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