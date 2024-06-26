Яка каша найкорисніша для організму: спалює жирову тканину і забезпечує тривале насичення

За словами лікарів вівсянка здатна "зарядити" наш кишківник всіма необхідними мікроелементами, щоб він міг нормально функціонувати. Вівсяна каша містить велику частку клітковини, білка, вітамінів та мінералів, вчені за користю прирівнюють її до курячого м’яса. А ще в ній містяться повільні вуглеводи, які забезпечують тривале насичення і не дають наростати зайвій жировій тканині. Розповідаємо, яка користь вівсяної каші для організму людини.

Яка користь вівсянки: чому її варто їсти щодня

Налагоджує роботу кишківника. Завдяки розчинній клітковині каша здатна утворювати гелеподібну консистенцію, яка підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо вживати вівсянку з ягодами чи фруктами, можна в рази покращити роботу травної системи.

Завдяки розчинній клітковині каша здатна утворювати гелеподібну консистенцію, яка підтримує роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо вживати вівсянку з ягодами чи фруктами, можна в рази покращити роботу травної системи. Нівелює ризики серцево-судинних захворювань. Завдяки вмісту антиоксидантів та клітковини, каша здатна знизити рівень "поганого" холестерину, стабілізує цукор та знижує кров’яний тиск.

Завдяки вмісту антиоксидантів та клітковини, каша здатна знизити рівень "поганого" холестерину, стабілізує цукор та знижує кров’яний тиск. Покращує мікрофлору кишечника. Вівсянка працює як пребіотик, тому допомагає живити корисні бактерії кишківника. Це впливає на підвищення імунітету, покращує загальне самопочуття та настрій.

Вівсянка працює як пребіотик, тому допомагає живити корисні бактерії кишківника. Це впливає на підвищення імунітету, покращує загальне самопочуття та настрій. Не дає наростати зайвій жировій тканині. Вчені провели дослідження та з’ясували, що вівсяна каша здатна знизити та стабілізувати вагу. За рахунок вмісту бета-глюкану вівсянка допомагає розганяти метаболізм та розщеплювати жир. А клітковина насичує організм на тривалий проміжок часу, тому людина вживатиме менше калорій упродовж дня.

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