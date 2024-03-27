Яка каша найкорисніша: лікарі рекомендують їсти її кожного дня

Ці крупи містять велику кількість вітамінів та макроелементів, які вкрай важливі для нашого здоров'я.

Напевно всіх, хто слідкує за своїм раціоном, турбує питання – яка з каш найкорисніша. Лікарі дають однозначну відповідь на це запитання. Розповідаємо, які каші найкорисніші для здоров’я, їх рекомендовано їсти щодня.

Яка користь гречки

Медики та вчені довели, що найкориснішою для здоров’я людини буде гречка. Оскільки вона лідирує за вмістом корисних речовин для нашого організму. Гречана каша не містить глютену, що є сильним алергеном, тому безпечна абсолютно для всіх. Також крупа містить найбільше антиоксидантів, фолієвої та пантотенової кислоти, які сприяють зміцненню серцево-судинної системи.

Гречка є рекордсменом серед продуктів харчування за вмістом D-хіроінозитолу, це речовина, що нормалізує рівень цукру в крові. Гречана каша цілком безпечна для алергіків та діабетиків. І є найкориснішою для жіночої статевої системи.

Найкориснішою вважається зелена гречка, яка не втратила після обробки вітамінів та корисних сполук. Така крупа містить найбільше рослинного білка, заліза та клітковини.

Яка користь вівсянки

Тут ідеться не про вівсянку швидкого приготування, а ту, яка піддалася мінімальній обробці. Вівсяна каша багата на антиоксиданти, рослинну клітковину й залізо. Крупа має низький глікемічний індекс, тому безпечна для діабетиків, корисна для крові й не шкодить фігурі.

У складі вівсяного зерна міститься бета-глюкан, що знижує "поганий" холестерин і запобігає розвитку хвороб серця. Також він сприяє зростанню корисних бактерій кишківника, тому вівсяна каша дуже корисна для травної системи нашого організму.

Вівсяна каша здатна пришвидшувати метаболізм, покращує процеси травлення, налагоджує роботу печінки та щитовидної залози.

Яка користь перловки

У перловій каші міститься багато вітамінів, зокрема групи В і К, які необхідні для нормального функціонування серця й судин. Перловка вважається найкориснішою кашею для серцево-судинної системи. Якщо її регулярно їсти, то знизяться ризики утворення тромбів та бляшок.

Також перловка багата на харчові волокна, тому здатна наситити організм на тривалий проміжок часу. Ця каша досить довго перетравлюється, але не підвищує рівень глюкози в крові, тому її можна їсти діабетикам.

Читайте також:

Як утамувати нічний голод: що краще їсти на вечерю і перед сном, щоб наситити організм

Названо найкориснішу рибу, яку треба їсти абсолютно всім

Як боротися з весняним авітамінозом і перемогти: перелік продуктів, які варто додати до свого раціону