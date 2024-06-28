Яка користь пива: скільки можна вживати, щоб не нашкодити здоров’ю та фігурі

Згідно статистичних даних, понад 30% населення нашої планети щодня випиває кухоль пива. Про цей напій існує купа міфів. За легендою, рецепт пива було винайдено випадково. Завдяки забудькуватості селянина, який залишив горщик із ячменем під дощем, з’явився перший солод – сировина для виготовлення напою. Розповідаємо, яка користь пива, скільки напою можна вживати на день чоловікам та жінкам.

Чи справді пиво негативно позначається на фігурі: розвінчуємо міф

Багато людей, які полюбляють пиво, страждають від надмірної ваги, тому вважається, що вживання напою призводить до набору зайвих кілограмів. Але це не зовсім так. На 100 грамів пива припадає лише 45 ккал, трохи більше їх у знежиреному кефірі – 50 ккал на 100 грам. А кефір вважають дієтичним напоєм. Тому пиво так само можна вважати дієтичним.

А причини появи зайвих кілограмів у любителів пінного напою можуть бути такими:

вживання разом із пивом різноманітних солоних снеків – сухариків, горішків, чіпсів, смажених закусок тощо;

неправильне харчування та малорухливий спосіб життя;

перевищення рекомендованих дозувань пива;

проблеми зі здоров’ям;

недосипання.

Один літр пива має стільки ж калорій, скільки міститься у ста грамах горіхів. Коли людина запиває їжу пивом і набирає зайві кілограми, то причина криється у великій калорійності продуктів. Якщо правильно визначати дозування пива, то зайва вага любителям напою не загрожуватиме. Але варто врахувати, що пиво покращує апетит, бо пригнічує секрецію лептину – гормону, який відповідає за відчуття ситості. Тому людина, яка запиватиме пивом їжу, з’їдатиме значно більше, бо не відчуватиме ситості.

Склад і харчова цінність пива: яка користь напою для організму

Якщо пиво натуральне, виготовлене на основі ячмінного солоду, то воно матиме лише 4 компоненти. Це вода, солодова основа, дріжджі та хміль. Склад пива залежить від сировини, з якої виготовлено напій. Пиво також може бути житнім та пшеничним.

Користь напою визначається мікроелементами, які потрапляють у напій із ячменю, який містить рослинні білки, жири та вуглеводи. Також зерно ячменю – це потужне джерело рослинної клітковини, яка сприяє налагодженню нормального функціонування кишківника. Є також інші корисні речовини, які потрапляють у напій:

триптофан, лецитин, лізин та аргінін – це незамінні амінокислоти, які позитивно впливають на всі системи організму людини.

вітаміни А, С, Е, Н і групи В;

мінерали – залізо, кальцій, магній, йод, цинк, мідь, селен і калій.

Амінокислоти беруть участь у синтезі вітамінів та білків, позитивно впливають на роботу нервової системи та зміцнюють імунітет. Вітаміни й мінерали є ключовими для здоров’я, тому пиво можна вважати корисним продуктом для організму людини.

Скільки можна випивати пива без шкоди для здоров’я

Рекомендації українських експертів. Вітчизняні медики та вчені вважають безпечною дозою алкоголю 10 грамів чистого спирту. Це приблизно 350 грамів пива 5%. Чоловікам дозволяється випивати 700 грамів пива, а жінкам – 350. Але варто враховувати вік та здоров’я людини.

Вітчизняні медики та вчені вважають безпечною дозою алкоголю 10 грамів чистого спирту. Це приблизно 350 грамів пива 5%. Чоловікам дозволяється випивати 700 грамів пива, а жінкам – 350. Але варто враховувати вік та здоров’я людини. Рекомендації британських науковців. Британська служба охорони здоров’я вважає безпечною нормою для чоловіків 800 грамів пива 5%, а для жінок це буде 600 грамів. Ця доза вважається безпечною, якщо людина не має жодних протипоказань за здоров’ям.

Британська служба охорони здоров’я вважає безпечною нормою для чоловіків 800 грамів пива 5%, а для жінок це буде 600 грамів. Ця доза вважається безпечною, якщо людина не має жодних протипоказань за здоров’ям. Щотижневі обмеження. Упродовж тижня чоловіки можуть випивати до чотирьох літрів пива, а жінкам варто обмежитися двома літрами напою. Необхідно розподіляти цю норму на увесь тиждень, не перевищуючи денної допустимої норми.

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