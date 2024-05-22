Яка користь українського борщу, кому не можна їсти цю страву

Найулюбленіша і найшанованіша страва в Україні – це червоний борщ. Що не дивно, адже його складники у тандемі створюють ідеальну збалансовану страву, яка не лише смачна, а й дуже корисна для нашого організму. Проте медики забороняють їсти червоний борщ деяким людям, бо він може бути шкідливим для них. Розповідаємо, у чому користь борщу, а кому його вживати не слід.

Яка користь червоного борщу: що важливо пам'ятати про улюблену страву

Червоний борщ, приготований за традиційним рецептом, є потужним джерелом білків, жирів та вуглеводів, які налагоджують нормальну роботу всіх систем організму. А мінерали, вітаміні та ферменти, що містяться у страві, підтримують енергетичний баланс нашого тіла. Тому український борщ можна по праву назвати справжнім суперфудом.

Якщо регулярно вживати борщ на м’ясному бульйоні, покращиться робота травної системи, організм очиститься від шлаків і токсинів. Також ця страва благотворно впливає на мікрофлору кишківника за рахунок вмісту рослинної клітковини. Завдяки збалансованому вмісту тваринних та рослинних жирів червоний борщ має жовчогінний ефект, тому вкрай корисний для ефективної роботи печінки. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що борщ позитивно впливає на роботу всього організму, сприяючи зміцненню здоров’я людини.

Чим шкідливий борщ: кому не можна їсти

Лікарі не рекомендують їсти борщ тим, хто хворіє на діабет ІІ типу. Оскільки у страві містяться рослинні цукри, які можуть спровокувати негативні наслідки для організму цих людей. Також медики рекомендують не зловживати борщем людям, які страждають від сечокам’яної хвороби. Не можна їсти борщ тим, хто має гастрит, виразку шлунку, панкреатит.

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