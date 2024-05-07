Яка найкорисніша каша для літніх людей: це не вівсянка і не гречка

Лікарі назвали кашу, яку треба їсти усім, кому за шістдесят, — і ось чому.
Це пшоняна каша. Пшоно славиться вмістом поліненасичених жирних кислот, які запобігають стрибкам цукру в крові. Також пшоняна каша містить вкрай багато вітамінів та мікроелементів, таких як калій, магній, кальцій, залізо і фтор, які підтримують належну роботу усіх систем в організмі, що вкрай необхідно для людей похилого віку. Ця каша багата на амінокислотні сполуки та клітковину, які захищають від захворювання на онкологію та зміцнюють серцево-судинну систему. Розповідаємо, яка ще користь пшона і кому його їсти не слід.
Яка користь пшона для організму людей похилого віку
- Запобігає захворюванням серця й судин. Пшоно містить вітамін РР, який відіграє ключову роль у зміцненні серця й судин. Пшоняна каша також запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок й унормовує рівень холестерину в крові.
- Налагоджує роботу нервової системи. За рахунок вмісту вітамінів групи В і магнію пшоняна каша захищає від деменції та хвороби Альцгеймера.
- Зміцнює зуби та кістки. Пшоняна каша містить у своєму складі фтор та кальцій, які зміцнюють кісткову тканину, запобігаючи її крихкості, та захищають зубну емаль.
- Активує роботу мозку й покращує пам’ять. Пшоно містить у своєму складі магній, який допомагає належній роботі мозку, захищає від розсіяності та втрати пам’яті.
- Регулює цукор у крові. Пшоняна каша містить повільні вуглеводи й рослинну клітковину, які не дають різко підвищуватися цукру в крові після вживання їжі.
- Запобігає утраті м’язової тканини. Пшоно містить легкозасвоюваний білок, що підтримує м’язи в тонусі, не дає наростати зайвій жировій тканині.
- Позбавляє від депресії. Пшоняну кашу називають "продуктом спокою", оскільки вона піднімає настрій та заспокоює.
- Очищає організм від токсинів, шлаків та важких металів. Пшоняну кашу треба їсти усім, хто живе в регіонах з поганою екологією, і тим, хто приймає антибіотики.
- Покращує роботу кишківника. Пшоно нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і пришвидшує обмін речовин.
Кому не можна їсти пшоняну кашу
Пшоно може негативно впливати на тих людей, які мають певні порушення в роботі систем організму чи захворювання. До таких належать:
- схильність до закрепів;
- якщо є дефіцит йоду в організмі;
- підвищена кислотність шлунку;
- захворювання підшлункової залози.
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