Яка найкорисніша каша для літніх людей: це не вівсянка і не гречка

Лікарі назвали кашу, яку треба їсти усім, кому за шістдесят, — і ось чому.

Це пшоняна каша. Пшоно славиться вмістом поліненасичених жирних кислот, які запобігають стрибкам цукру в крові. Також пшоняна каша містить вкрай багато вітамінів та мікроелементів, таких як калій, магній, кальцій, залізо і фтор, які підтримують належну роботу усіх систем в організмі, що вкрай необхідно для людей похилого віку. Ця каша багата на амінокислотні сполуки та клітковину, які захищають від захворювання на онкологію та зміцнюють серцево-судинну систему. Розповідаємо, яка ще користь пшона і кому його їсти не слід.

Яка користь пшона для організму людей похилого віку

Запобігає захворюванням серця й судин. Пшоно містить вітамін РР, який відіграє ключову роль у зміцненні серця й судин. Пшоняна каша також запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок й унормовує рівень холестерину в крові.

Пшоно містить вітамін РР, який відіграє ключову роль у зміцненні серця й судин. Пшоняна каша також запобігає утворенню атеросклеротичних бляшок й унормовує рівень холестерину в крові. Налагоджує роботу нервової системи. За рахунок вмісту вітамінів групи В і магнію пшоняна каша захищає від деменції та хвороби Альцгеймера.

За рахунок вмісту вітамінів групи В і магнію пшоняна каша захищає від деменції та хвороби Альцгеймера. Зміцнює зуби та кістки. Пшоняна каша містить у своєму складі фтор та кальцій, які зміцнюють кісткову тканину, запобігаючи її крихкості, та захищають зубну емаль.

Пшоняна каша містить у своєму складі фтор та кальцій, які зміцнюють кісткову тканину, запобігаючи її крихкості, та захищають зубну емаль. Активує роботу мозку й покращує пам’ять. Пшоно містить у своєму складі магній, який допомагає належній роботі мозку, захищає від розсіяності та втрати пам’яті.

Пшоно містить у своєму складі магній, який допомагає належній роботі мозку, захищає від розсіяності та втрати пам’яті. Регулює цукор у крові. Пшоняна каша містить повільні вуглеводи й рослинну клітковину, які не дають різко підвищуватися цукру в крові після вживання їжі.

Пшоняна каша містить повільні вуглеводи й рослинну клітковину, які не дають різко підвищуватися цукру в крові після вживання їжі. Запобігає утраті м’язової тканини. Пшоно містить легкозасвоюваний білок, що підтримує м’язи в тонусі, не дає наростати зайвій жировій тканині.

Пшоно містить легкозасвоюваний білок, що підтримує м’язи в тонусі, не дає наростати зайвій жировій тканині. Позбавляє від депресії. Пшоняну кашу називають "продуктом спокою", оскільки вона піднімає настрій та заспокоює.

Пшоняну кашу називають "продуктом спокою", оскільки вона піднімає настрій та заспокоює. Очищає організм від токсинів, шлаків та важких металів. Пшоняну кашу треба їсти усім, хто живе в регіонах з поганою екологією, і тим, хто приймає антибіотики.

Пшоняну кашу треба їсти усім, хто живе в регіонах з поганою екологією, і тим, хто приймає антибіотики. Покращує роботу кишківника. Пшоно нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і пришвидшує обмін речовин.

Кому не можна їсти пшоняну кашу

Пшоно може негативно впливати на тих людей, які мають певні порушення в роботі систем організму чи захворювання. До таких належать:

схильність до закрепів;

якщо є дефіцит йоду в організмі;

підвищена кислотність шлунку;

захворювання підшлункової залози.

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