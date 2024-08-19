Яка риба найкорисніша – морська чи річкова: лікарі дали однозначну відповідь

Кожен вид риби має свої переваги, тому про них варто знати.

Розповідаємо, який вид риби має більше вітамінів та корисних мікроелементів, як правильно вибирати продукт.

Яка риба корисніша – морська чи річкова

На це запитання переважна більшість експертів дає однозначну відповідь – морська. Так як вона містить велику частку поліненасичених жирних кислот омега-3, які є безцінними для нашого організму. Також морська риба – це потужне джерело вітамінів та мінералів, а концентрація шкідливих речовин у ній значно менша, ніж у річковій. І ще одна перевага – це смакові властивості, вважається, що річкова риба не така смачна, як морська.

Утім річкова риба має свої переваги. Вона містить багато заліза та білка, які надзвичайно корисні для серцево-судинної системи. До того ж, цей вид риби більш дієтичний, а ще вона недорога, тому доступніша для багатьох людей.

Яка риба найкорисніша для здоров’я людини

Оселедець. Ця риба досить недорога і багата на селен – природний антиоксидант, який запобігає захворюванням на різні види раку. Лікарі рекомендують їсти хоча б 50 грамів цієї риби на добу, щоб мати відмінне здоров’я.

Ця риба досить недорога і багата на селен – природний антиоксидант, який запобігає захворюванням на різні види раку. Лікарі рекомендують їсти хоча б 50 грамів цієї риби на добу, щоб мати відмінне здоров’я. Форель – це потужне джерело поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6. Ці сполуки зміцнюють серцево-судинну та нервову системи, підвищують імунітет і запобігають запальним процесам в організмі. Поліненасичені кислоти також зміцнюють стінки судин і знижують рівень "поганого" холестерину в крові.

– це потужне джерело поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6. Ці сполуки зміцнюють серцево-судинну та нервову системи, підвищують імунітет і запобігають запальним процесам в організмі. Поліненасичені кислоти також зміцнюють стінки судин і знижують рівень "поганого" холестерину в крові. Лосось. За рахунок вмісту омега-3 риба сприяє омолодженню організму, покращуючи еластичність волосся та шкіри, запобігає передчасній появі зморшок. Також лососеві види риби активують роботу мозку, захищають від утрати пам’яті, тому вкрай корисні для людей похилого віку. Якщо нема можливості регулярно вживати цю рибу, її можна замінити оселедцем.

За рахунок вмісту омега-3 риба сприяє омолодженню організму, покращуючи еластичність волосся та шкіри, запобігає передчасній появі зморшок. Також лососеві види риби активують роботу мозку, захищають від утрати пам’яті, тому вкрай корисні для людей похилого віку. Якщо нема можливості регулярно вживати цю рибу, її можна замінити оселедцем. Короп. Цю річкову рибу вважають найкориснішою з-поміж інших видів, і ось чому. Лікарі рекомендують її вживати кожного дня, щоб поліпшити роботу кишківника, пришвидшити метаболізм, нормалізувати рівень цукру в крові. Також короп підвищує активність головного мозку, покращує пам’ять і омолоджує організм.

Яку рибу краще купувати: як правильно вибирати

Варто купувати продукт у перевіреного продавця, риба має бути свіжою та якісною, з прозорими очима. Візуально у риби повинна бути рівна тушка, без жодних пошкоджень, вона повинна мати характерний рибний запах. Лікарі рекомендують вживати свіжу рибу, морожена вже не має такої кількості поживних речовин. У теплу пору року не слід купувати копчену рибу, оскільки неможливо дізнатися, чи було дотримано правила її зберігання. Медики забороняють давати дітям копчену рибу.

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