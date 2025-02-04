Яка щоденна звичка може знизити ризик інсульту: вченні шокували подробицями

Здоров’я людини залежить не лише від генетики, а й від щоденних звичок, зокрема у сфері гігієни порожнини рота. Дослідження показують, що регулярне користування зубною ниткою може значно знизити ризик серйозних захворювань, таких як інсульт.

Про це пише Express Health.

Зокрема, науковці опитали понад 6000 людей щодо їхніх звичок у догляді за зубами та оцінили фактори здоров’я, такі як артеріальний тиск, рівень холестерину, вага та куріння. Результати показали, що ті, хто регулярно користувався зубною ниткою, мали на 22% менше шансів отримати ішемічний інсульт — блокування кровотоку до частини мозку.

Ще більш значним був ефект у випадку кардіоемболічного інсульту, коли тромб потрапляє з серця до мозку. Ризик цього типу інсульту знижувався на 44%.

Окрім цього, люди з гарною гігієною порожнини рота рідше страждали від нерегулярного серцебиття, карієсу та пародонтозу.

Фахівці пояснюють, що гігієна порожнини рота впливає на запальні процеси в організмі та затвердіння артерій. Зменшення інфекцій ротової порожнини через користування зубною ниткою допомагає знижувати ризики інсульту.

Попри поширену думку, догляд за зубами не обов’язково має бути дорогим.

Додатково варто пам’ятати, що у 2022 році захворювання ротової порожнини, такі як карієс та запалення ясен, вразили понад 3,5 мільярда людей у світі. Правильна гігієна, включаючи користування зубною ниткою, допоможе знизити ці ризики.

Нагадаємо, нове дослідження американських науковців показало, що алкоголь може бути корисним для роботи мозку.

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