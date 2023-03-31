Яка звичка перед сном свідчить про появу діабету: можливо ви також почали це робити

Який важливий симптом може вказувати на появу діабету, прочитайте в матеріалі ТСН.ua

Підступність цукрового діабету в тому, що довгий час він може протікати без симптомів, і у різних людей симптоми можуть відрізнятися.

Розвиватися діабет другого типу може довго та непомітно. Серед класичних симптомів почуття втоми, зміна ваги, спрага, часте сечовипускання, особливо вночі.

Але, на думку лікаря Пола Макардла, є один ключовий симптом, на який в часто не звертають увагу. Якщо ви помітили, що стали перед сном випивати склянку води, то це тривожний знак. Так само як і частіше ходити в туалет вночі.

При цукровому діабеті, щоб позбавитися зайвої глюкози в крові, нирки починають активно працювати. У якийсь момент нирки вже не витримують і глюкоза накопичується в сечі, через що й утворюється більше рідини.

Серед інших симптомів діабету фахівець назвав помутніння зору, свербіж геніталій, молочниця, рани, що довго не гояться.

Крім класичних симптомів діабету у чоловіків спостерігаються проблеми з потенцією, послаблення статевого потягу, облисіння. У жінок крім загальної слабкості спостерігаються прищі, дерматити, порушення менструального циклу, гормональні порушення, розвиток молочниці.

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