Яке безкоштовне лікування можуть отримати пацієнти з туберкульозом

Пацієнт має право на безкоштовну діагностику, лікування, спостереження, всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження, швидкі тести на ВІЛ, гепатити та вагітність тощо.

Під час війни зростає ризик захворіти на інфекційні захворювання: перебування в тісних чи погано вентильованих приміщеннях, обмежений доступ до медичної допомоги або протягом певного часу повна його відсутність можуть сприяти їхньому поширенню, зокрема такого небезпечного як туберкульоз.

В Україні пацієнт, хворий на туберкульоз, може безоплатно отримувати медичну допомогу в стаціонарі, амбулаторно та/або під наглядом сімейного лікаря, зазначають фахівці МОЗ.

Проведення діагностики, встановлення діагнозу "туберкульоз" відбуваються в межах пакету медичних послуг "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування, реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах" у медзакладі, що уклав договір з НСЗУ за відповідним напрямом та має в штаті лікаря-фтизіатра.

Адресу найближчого закладу можна дізнатися за телефоном контакт-центру НСЗУ – 16-77.

В межах пакету послуг пацієнт має право на безкоштовну діагностику, лікування, спостереження, всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження, швидкі тести на ВІЛ, гепатити та вагітність, медикаментозне забезпечення, знеболення, допомогу мультидисциплінарної команди, виявлення та лікування супутніх захворювань, харчування у стаціонарі тощо.

Крім того, пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатися та перебувати під контролем лікаря первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування.

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