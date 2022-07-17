Яке безкоштовне лікування можуть отримати пацієнти з туберкульозом в Україні - розʼяснення НСЗУ

Під час війни зростає ризик захворіти на інфекційні захворювання через те, що люди змушені перебувати в тісних, невентильованих приміщеннях та не маючи постійного доступу до медичної допомоги.

Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією прогнозує подальше зростання в Україні захворюваності на туберкульоз.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Туберкульоз - це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу. При вчасній діагностиці та ранньо розпочатому лікуванні людина може швидко відновитися та повернутись до звичного життя.

"Завдяки реформі системи охорони здоровʼя України, лікування пацієнтів з туберкульозом відбувається з фокусом на пацієнто-орієнтовану модель. Пацієнт може отримувати медичну допомогу не тільки в стаціонарі, а й амбулаторно чи під наглядом сімейного лікаря. А завдяки програмі медичних гарантій це - безоплатно", - пишуть фахівці НСЗУ.

Симптоми, що повинні насторожити

Якщо почуваєте втому, слабкість, різке зниження ваги без видимих причин, нічну пітливість, у вас підвищена температура 37-38°С, зверніться до сімейного лікаря.

Лікар первинної медичної допомоги проведе огляд, збір анамнезу, тощо та за потреби направить на необхідну діагностику і консультування відповідного спеціаліста(лікаря - фтизіатра), відтак, вже лікар-фтизіатр зможе провести диференційну діагностику та інші необхідні лабораторно - інструментальні методи, а при підтвердженні діагнозу “Туберкульоз” - призначить спеціалізоване лікування.

Нагадуємо, що під час воєнного стану можна звернутись до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги, якщо ви переїхали та не маєте звʼязку з вашим сімейним лікарем. Укладати нову декларацію для цього не потрібно.

Разом з тим, нагадаємо, що проведення діагностики та диференційної діагностики, постановка діагнозу “Туберкульоз” відбувається в межах пакету медичних послуг “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування, реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”, закладу охорони здоров’я, що уклав договір з НСЗУ за відповідним напрямом та має в штаті лікаря - фтизіатра. Підставою до надання послуги є в тому числі, направлення лікаря з надання ПМД, направлення лікуючого лікаря, а також можливе самозвернення до лікаря-фтизіатра.

Стаціонарна та амбулаторна допомога пацієнтам з туберкульозом надається в межах пакету “Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах”. Відповідно до умов надання послуг заклади під час надання медичної допомоги мають толерантно ставитись до пацієнтів, уникати дискримінації та стигматизації, а також забезпечувати конфіденційність медичних даних.

Адресу найближчого закладу можна дізнатись за телефоном 16-77.

Підставою для отримання допомоги за цим пакетом є як направлення сімейного або лікуючого лікаря, так і самозвернення пацієнта зі встановленим діагнозом “Туберкульоз”.

В рамках цього пакету послуг пацієнт має право на безоплатну діагностику, лікування, спостереження, всі необхідні супутні лабораторні та інструментальні дослідження (у тому числі - бронхоскопію), швидкі тести на ВІЛ, гепатити, вагітність, медикаментозне забезпечення, знеболення, допомогу мультидисциплінарної команди, виявлення та лікування супутніх захворювань, харчування на стаціонарі тощо.

Щойно пацієнт перестає виділяти міко бактерію і має лабораторне підтвердження цього, його переводять зі стаціонарного лікування на амбулаторне. Тож людина з туберкульозом може жити повноцінним життям та отримувати медичну допомогу в амбулаторних умовах під наглядом лікаря-фтизіатра чи лікаря первинної мдичної допомоги.

У 2021 році лікування туберкульозу стало ще більш пацієнтоорієнтованим, задяки тому, що в Програмі медичних гарантій з’явився новий пакет медичних послуг “Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги”.

Завдяки цьому пацієнти, які не виділяють мікобактерії туберкульозу, можуть спостерігатись та перебувати під контролем лікаря первинної допомоги амбулаторно, за місцем перебування або з використанням засобів телекомунікації - телефону, месенджера, тощо.

Чим допоможе сімейний лікар

забезпечить моніторинг та спостереження за станом пацієнта, забір матеріалів для проведення біологічних досліджень та передачу їх в лабораторію;

взаємодією з фтизіатром та іншими фахівцями для лікування пацієнта, він контролює прийом протитуберкульозних препаратів;

направить пацієнта на необхідні лабораторні та інструментальні методи дослідження;

забезпечить пацієнта протитуберкульозними препаратами, що отримує від фтизіопульмонологічних медичних центрів.

Щоб продовжувати лікування туберкульозу на первинній ланці, пацієнту необхідно отримати направлення у лікаря-фтизіатра.

Профілактика

Ставтесь уважно до свого самопочуття, звертайтесь до свого сімейного лікаря в разі погіршення стану.

При встановленому діагнозі - лікування важливо розпочинати якнайшвидше та не призупиняти його, адже при неправильному лікуванні є ризик розвитку стійкого туберкульозу, який триваліше та важче лікується.

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