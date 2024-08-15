Яке м’ясо найкорисніше для здоров'я – свинина чи яловичина

Лікарі рекомендують спочатку переконатися, що продукт не завдаватиме жодної шкоди організмові, а вже тоді ласувати смаколиком.

Свинина та яловичина – два найпопулярніших види м'яса, які часто присутні на нашому столі. Вони мають свої унікальні смакові властивості, поживну цінність та користь для здоров’я. Розповідаємо, яке м’ясо найкорисніше – свинина чи яловичина, яка може бути шкода від надмірного вживання продукту.

Яка поживна цінність свинини та яловичини

Свинина. Цей вид м’яса має потужний уміст білка, який вкрай необхідний для росту та відновлення наших м’язів. Хоча свинину вважають досить жирною, однак, окрім жирів, вона містить багато корисних речовин. М’ясо багате на вітаміни групи В, які відіграють ключову роль у засвоєнні вуглеводів. Також продукт містить фосфор, цинк та селен, які позитивно впливають на роботу кишківника, мозку та нервової системи. Лікарі рекомендують їсти свинину усім, хто хоче покращити пам’ять та аналітичні здібності. Так, порівняно з яловичиною, свинина містить більше жиру, але можна вибирати для приготування вирізку та філейну частину, де його практично немає.

Цей вид м’яса має потужний уміст білка, який вкрай необхідний для росту та відновлення наших м’язів. Хоча свинину вважають досить жирною, однак, окрім жирів, вона містить багато корисних речовин. М’ясо багате на вітаміни групи В, які відіграють ключову роль у засвоєнні вуглеводів. Також продукт містить фосфор, цинк та селен, які позитивно впливають на роботу кишківника, мозку та нервової системи. Лікарі рекомендують їсти свинину усім, хто хоче покращити пам’ять та аналітичні здібності. Так, порівняно з яловичиною, свинина містить більше жиру, але можна вибирати для приготування вирізку та філейну частину, де його практично немає. Яловичина. Це найпопулярніший вид м’яса в усьому світі, який містить незамінні амінокислотні сполуки, вкрай корисні для нашого здоров’я. 200 грамів яловичини можуть замінити літр молока, адже продукт містить цинк, залізо, вітаміни групи В, Е, Н та РР. Яловичина може знизити рівень "поганого" холестерину в крові, запобігти розвитку анемії, зміцнити судини та налагодити роботу серця. Найкращою частиною яловичини вважається вирізка.

Яке м’ясо найкорисніше – свинина чи яловичина

Спеціалісти пояснюють, що все залежатиме від стану здоров’я людини, яка вживає м’ясо, способу приготування продукту, тому однозначної відповіді не дають. Наприклад, свинина може негативно вплинути на здоров’я, якщо вживати занадто жирні частини м’яса. Медики рекомендують вибирати вирізку, там буде менше жиру. І готувати свинину найкраще шляхом запікання чи на пару, тоді від неї буде більше користі.

Яловичина більш дієтична, тому її вживання практично не має негативного впливу на здоров’я. Фахівці рекомендують готувати її на грилі, на пару чи в духовці та їсти разом з овочами.

Яка добова норма м’яса, кому не можна їсти

Лікарі рекомендують вживати один грам м’яса на кілограм маси тіла. Тобто, якщо ваша вага становить 60 кілограмів, то ви маєте їсти на день не більше 60 грамів м’яса. Найкращим для вживання буде тушковане, варене чи запечене м’ясо.

Медики рекомендують утриматися від уживання м’яса тим, хто має хвороби серцево-судинної системи, печінки, нирок, жовчного міхура та кишківника. Особливо варто бути обережними із яловичиною та свининою людям, які мають проблеми із серцем, щоб не спровокувати погіршення стану здоров’я.

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