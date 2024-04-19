Який вид вершкового масла найкорисніший: чому його треба їсти щодня

Вершкове масло – це саме той продукт, який ми вживаємо щодня. Ми намащуємо його на бутерброди, додаємо до різноманітних страв та випічки. Хоча деякі дієтологи рекомендують обмежувати вживання цього продукту, та інші лікарі не рекомендують цього робити. Просто треба розрізняти, яке масло найкорисніше, а яке їсти не варто. Варто пам’ятати, що якісне масло отримане лише з натуральних молочних вершків, жирністю від 61,5% до 85%. А всі інші продукти – це маргарин, що насичений консервантами, емульгаторами та іншими домішками. Тому такий продукт краще не їсти. А от вживання натурального вершкового масла принесе багато користі для організму.

Яка користь вершкового масла для здоров’я

Продукт містить вітамін А, який вкрай необхідний для належної роботи щитовидної та надниркової залоз.

У вершковому маслі є лауринова кислота, яка допомагає у лікуванні грибкових інфекцій.

У продукті міститься лецитин, який знижує рівень поганого холестерину в крові.

За рахунок вмісту антиоксидантів вершкове масло здатне боротися з вільними радикалами, які є причиною захворювання на рак.

Містить в собі вітаміни Е, К та антиоксиданти, які зміцнюють судини, покращуючи їхню еластичність.

Вершкове масло має велику частку лінолевої кислоти, що має протиракові властивості, нарощує м’язи та підвищує імунітет.

Продукт здатен захищати від карієсу, зміцнює кістки та суглоби.

Вершкове масло не зберігається на тілі у вигляді жирової тканини, бо є джерелом швидкої енергії.

Продукт містить арахідонову кислоту, яка є ключовою для здоров’я та активності головного мозку.

Масло здатне захищати молодих людей та осіб похилого віку від шлунково-кишкових інфекцій.

Яка шкода вершкового масла, кому не можна їсти

Це висококалорійний продукт, тому з ним треба бути обережними тим, хто на дієті.

Вершкове масло містить насичені жири тваринного походження, може бути важким для травлення.

Продукт може підвищити рівень “поганого” холестерину в крові, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

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