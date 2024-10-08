Які 4 продукти забирають енергію та сили, їх необхідно виключити зі свого раціону

Одні продукти харчування забезпечують нас бадьорістю та енергією, інші витягують усі сили.

Лікарі назвали продукти, які не варто вживати, адже можна не лише втратити енергію, а й спровокувати ряд небезпечних хронічних захворювань.

Яку їжу не варто вживати, щоб працездатність та енергія завжди були на висоті

Солодка газована вода. Такі напої містять багато доданого цукру, який негативно позначається на роботі серцево-судинної системи. Після вживання напою рівень цукру в крові різко підвищується, а потім стрімко падає. Через що людина почувається втомленою та розсіяною. Окрім того, солодкі газовані напої можуть стати причиною розвитку діабету ІІ типу, ожиріння та підвищення "поганого" холестерину в крові. Тому краще вживати звичайну воду, соки, компоти чи морси.

Такі напої містять багато доданого цукру, який негативно позначається на роботі серцево-судинної системи. Після вживання напою рівень цукру в крові різко підвищується, а потім стрімко падає. Через що людина почувається втомленою та розсіяною. Окрім того, солодкі газовані напої можуть стати причиною розвитку діабету ІІ типу, ожиріння та підвищення "поганого" холестерину в крові. Тому краще вживати звичайну воду, соки, компоти чи морси. Бургери. Булочка з котлетою також не додасть енергії та бадьорості, а навпаки, спровокує сонливість та млявість. А все тому, що містить тваринний жир, багато солі, доданого цукру та барвників. Така їжа може стати причиною розвитку атеросклерозу, ожиріння, важкості у шлунку та проблем з роботою нервової системи.

Булочка з котлетою також не додасть енергії та бадьорості, а навпаки, спровокує сонливість та млявість. А все тому, що містить тваринний жир, багато солі, доданого цукру та барвників. Така їжа може стати причиною розвитку атеросклерозу, ожиріння, важкості у шлунку та проблем з роботою нервової системи. Білий хліб. Вся випічка з білого борошна вважається малокорисною для здоров’я, оскільки продукт піддається глибокій обробці, тому зерно втрачає всі корисні властивості на етапі виробництва. До того ж, білий хліб провокує стрімкий стрибок рівня цукру в крові, а потім його зниження, що не тільки забезпечить втомлюваність та сонливість, а й може спровокувати розвиток діабету. Лікарі рекомендують включити у свій щоденний раціон цільнозерновий чи житній хліб, а від білого краще відмовитися.

Вся випічка з білого борошна вважається малокорисною для здоров’я, оскільки продукт піддається глибокій обробці, тому зерно втрачає всі корисні властивості на етапі виробництва. До того ж, білий хліб провокує стрімкий стрибок рівня цукру в крові, а потім його зниження, що не тільки забезпечить втомлюваність та сонливість, а й може спровокувати розвиток діабету. Лікарі рекомендують включити у свій щоденний раціон цільнозерновий чи житній хліб, а від білого краще відмовитися. Мюслі – це також джерело доданого цукру, який ще називають "білою смертю". Мюслі не можна вживати на сніданок, бо цілий день не буде сил та енергії. Медики радять їсти зранку вівсянку, рисову чи пшоняну кашу.

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