Які безкоштовні медичні послуги гарантовані українцям державою

З початком повномасштабної агресії Росії проти України кількість українців, які постраждали від бойових дій, обстрілів, бомбардувань, на жаль, щодня збільшується, зазнає пошкоджень чи руйнувань медична інфраструктура.

У МОЗ повідомили про Програму медичних гарантій (ПМГ-2022), що надає українцям безкоштовні медичні послуги, які оплачуються лікарням з державного бюджету, продовжує працювати.

У 2022 році у Програмі медичних гарантій з’явився пакет "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня".

Це створило для пацієнтів можливість не лягати в лікарню на довгий час, якщо оперативне втручання можна провести в стаціонарі за один день.

До таких втручань належать, наприклад, операції на очах (сітківці, рогівці, склері, виправлення косоокості, лікування глаукоми, катаракти тощо); операції на носі, вусі, роті, горлі; щелепно-лицеві хірургічні операції; діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію; операції на щитовидній залозі; комплексна ендоскопія та інші, цей перелік не є вичерпним.

Медична послуга включає:

огляд лікаря-анестезіолога і сама анестезія під час діагностичних, лікувальних процедур і безпосередньо хірургічного втручання;

необхідні лабораторні дослідження, аналізи крові;

електрокардіографія, рентген, ультразвукові дослідження тощо;

гістологічне або цитологічне дослідження (у разі підозри на новоутворення);

післяопераційний догляд і знеболення за потреби, рекомендації з відновлення;

ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок різних програм.

З повним переліком послуг можна ознайомитись на сайті НСЗУ (пункт 1, файл “Специфікація”) за посиланням.

Послугу можна отримати безкоштовно: за направленням сімейного лікаря; при переведенні з іншого закладу чи підрозділу; при доставленні бригадою екстреної допомоги; при самозверненні у невідкладному стані.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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