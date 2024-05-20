Які частини курки не можна брати для супу: вони несмачні й небезпечні для здоров’я

Щоб супчик, приготовлений на курячому бульйоні, був не лише смачним, але й безпечним, важливо знати кілька нюансів.

Курячий бульйон або суп, напевно, є найулюбленішою першою стравою для багатьох українських родин. Однак експерти з безпеки харчування застерігають щодо використання деяких частин курки для приготування супу, оскільки вони можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я. Розповідаємо, з яких частин курячої тушки суп виходить найсмачнішим, а які не варто кидати у бульйон, щоб не зіпсувати.

Які частини курки не можна використовувати для приготування супу

Щоб курячий суп був наваристим і смачним, він повинен мати достатню кількість жиру та овочів. Тому під час варіння бульйону обов’язково треба додавати моркву, цибулю, петрушку тощо. Експерти в жодному разі не рекомендують посилювати його смак різними спеціями чи кубиками з ароматом курки, оскільки такі продукти мають високий вміст барвників, консервантів й ароматизаторів, які вкрай небезпечні для здоров’я. Найкраще додавати в бульйон інші види м’яса або трохи сала — тоді суп буде наваристим, ароматним і поживним.

Які частини курячої тушки не можна додавати в суп, щоб не зіпсувати страву? Експерти з безпеки харчування категорично не рекомендують використовувати голови, легені та хвостики для приготування бульйону чи супу. Бо в цих частинах курки можуть міститися паразити та шкідливі речовини, що накопичилися за період життя птиці. І навіть тривале варіння субпродуктів не убезпечує від цього, оскільки є такі види паразитів, які переносять високі температури.

Професійні кухарі рекомендують брати стегенця, крила та грудку для приготування курячого супу або бульйону. Ці частини тушки вважаються найкращими і найпоживнішими.

Курячий суп рекомендується варити на повільному вогні, щоб повністю розкрився смак приправ, овочів та м’яса. Також не слід класти м’ясо в окріп, бо тоді суп вийде несмачним — краще кидати курятину й овочі у холодну воду.

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