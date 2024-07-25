Які фрукти люблять серце й судини: знижують тиск, захищають від інсульту та тромбоутворення

Якщо регулярно їсти ці ягоди та фрукти, можна назавжди забути про проблеми із серцево-судинною системою.

Одним із найважливіших факторів розвитку хвороб серця й судин є недостатнє вживання фруктів. Але потрібно знати, які саме продукти приносять максимальну користь для здоров’я цієї вкрай важливої системи нашого організму. Розповідаємо, які фрукти та ягоди треба їсти якомога частіше, щоб нівелювати хвороби серця й судин.

Яка користь фруктів і ягід для здоров'я серцево-судинної системи

Гранат. Цей фрукт відповідає за належну роботу системи кровообігу, його треба їсти, щоб запобігти атеросклерозу. Також лікарі рекомендують вживати гранат гіпертонікам, щоб унормувати артеріальний тиск. Якщо фрукти придбати неможливо, то гранатовий сік також підійде.

Цей фрукт відповідає за належну роботу системи кровообігу, його треба їсти, щоб запобігти атеросклерозу. Також лікарі рекомендують вживати гранат гіпертонікам, щоб унормувати артеріальний тиск. Якщо фрукти придбати неможливо, то гранатовий сік також підійде. Яблука. Ці доступні фрукти знижують рівень "поганого" холестерину в крові, також через вміст заліза запобігають анемії. Тому медики рекомендують їсти яблука щодня, щоб підтримувати здоров’я серця на належному рівні.

Ці доступні фрукти знижують рівень "поганого" холестерину в крові, також через вміст заліза запобігають анемії. Тому медики рекомендують їсти яблука щодня, щоб підтримувати здоров’я серця на належному рівні. Абрикоси – це потужне джерело калію, який дуже корисний для серця. Найкраще вживати ягоди у сушеному вигляді, – у куразі сконцентровано найбільше корисних речовин.

– це потужне джерело калію, який дуже корисний для серця. Найкраще вживати ягоди у сушеному вигляді, – у куразі сконцентровано найбільше корисних речовин. Апельсини. Через вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів цитрусові запобігають стрибкам тиску, очищують кров від "поганого" холестерину й загалом зміцнюють серцево-судинну систему. Також апельсини допомагають очищувати кров від токсинів.

Через вміст вітамінів, мінералів та антиоксидантів цитрусові запобігають стрибкам тиску, очищують кров від "поганого" холестерину й загалом зміцнюють серцево-судинну систему. Також апельсини допомагають очищувати кров від токсинів. Грейпфрут. Ще один фрукт із сімейства цитрусових, який бореться з "поганим" холестерином, високим тиском та запобігає утворенню тромбів. Також він зміцнює судини і робить їх еластичними. А щоб зарядитися енергією та бадьорістю на увесь день, варто щоранку випивати склянку свіжовичавленого грейпфрутового соку.

Ще один фрукт із сімейства цитрусових, який бореться з "поганим" холестерином, високим тиском та запобігає утворенню тромбів. Також він зміцнює судини і робить їх еластичними. А щоб зарядитися енергією та бадьорістю на увесь день, варто щоранку випивати склянку свіжовичавленого грейпфрутового соку. Полуниця. Щоб попередити інсульт, улітку треба обов’язково їсти полуницю.

Щоб попередити інсульт, улітку треба обов’язково їсти полуницю. Банани. Ці екзотичні та невимовно смачні фрукти треба їсти для полегшення роботи серцево-судинної системи. Через вміст великої кількості магнію банани також допомагають відновити хворі судини та запобігти їхній крихкості.

Ці екзотичні та невимовно смачні фрукти треба їсти для полегшення роботи серцево-судинної системи. Через вміст великої кількості магнію банани також допомагають відновити хворі судини та запобігти їхній крихкості. Сливи. Якщо є схильність до тромбоутворення чи анемії, лікарі рекомендують обов’язково їсти сливи.

Якщо є схильність до тромбоутворення чи анемії, лікарі рекомендують обов’язково їсти сливи. Персики. Ці фрукти допомагають очищувати кров від "поганого" холестерину та нівелювати ризики появи атеросклерозу. Варто зауважити, що персики треба їсти нечищеними, бо саме в шкірці – найбільша кількість поживних речовин і вітамінів.

Ці фрукти допомагають очищувати кров від "поганого" холестерину та нівелювати ризики появи атеросклерозу. Варто зауважити, що персики треба їсти нечищеними, бо саме в шкірці – найбільша кількість поживних речовин і вітамінів. Фейхоа містить у собі потужну частку калію, тому здатна забезпечити очищення крові від "поганого" холестерину. Також цей фрукт зміцнює імунітет і запобігає розмноженню ракових клітин.

містить у собі потужну частку калію, тому здатна забезпечити очищення крові від "поганого" холестерину. Також цей фрукт зміцнює імунітет і запобігає розмноженню ракових клітин. Смородина. Щоб постійно підтримувати серцевий м’яз у тонусі, вчені рекомендують включити до свого раціону смородину.

Щоб постійно підтримувати серцевий м’яз у тонусі, вчені рекомендують включити до свого раціону смородину. Хурма – це справжній суперфуд для здоров’я людини, оскільки вона позитивно впливає на роботу всіх систем організму. Лікарі рекомендують з’їдати по одному фрукту 27 днів підряд, щоб на цілий рік наситити свій організм усіма необхідними вітамінами. Хурма містить величезну кількість магнію, який підтримує роботу серця й судин на належному рівні.

– це справжній суперфуд для здоров’я людини, оскільки вона позитивно впливає на роботу всіх систем організму. Лікарі рекомендують з’їдати по одному фрукту 27 днів підряд, щоб на цілий рік наситити свій організм усіма необхідними вітамінами. Хурма містить величезну кількість магнію, який підтримує роботу серця й судин на належному рівні. Шовковиця. Усім, хто має підвищений тиск, обов’язково треба їсти цю ягоду.

Усім, хто має підвищений тиск, обов’язково треба їсти цю ягоду. Лимон запобігає різним хворобам серця, також допомагає швидко знизити тиск.

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