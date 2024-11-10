Які фрукти не можна їсти восени та взимку: ви будете здивовані відповіддю лікарів

Фрукти – це потужне джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів, тому вони обов’язково мають бути в раціоні кожного з нас.

Розповідаємо, які фрукти не варто вживати у холодну пору року, бо вони можуть лише нашкодити здоров’ю, а які треба їсти, щоб насити організм вітамінами на цілий рік.

Які фрукти краще не їсти взимку

Це так звані "літні" плоди. Абрикоси, кавуни, дині, полуниця, чорниця, лохина мають досить апетитний вигляд, але вони можуть містити пестициди й нітрати. Та й про гарний смак і вітаміни також можна забути.

Ці ягоди й фрукти можуть мати гарний вигляд, однак у них мало спільного з тими, що дозрівають на сонці в середині літа.

Які фрукти треба їсти восени та взимку

Медики рекомендують обов’язково включати до свого раціону в холодну пору року всі види цитрусових, яблука, гранати, ананаси, хурму та ківі. Ці фрукти містять потужний склад вітамінів, мінералів та рослинної клітковини, які налагоджують правильну роботу всіх систем організму, зміцнюють імунітет і захищають від вірусних захворювань.

Зокрема, лікарі радять упродовж 27 днів з’їдати по одній хурмі, щоб наситити свій організм усіма необхідними йому мікроелементами на цілий рік.

Цитрусові, ананаси ківі й гранати містять потужну частку вітаміну С, А, В і D, багаті міддю, фосфором, йодом, калієм, залізом та магнієм. Тому за регулярного вживання апельсинів, мандаринів, грейпфрутів та гранатів можна поліпшити роботу серцево-судинної й нервової системи, кишківника та мозку, зміцнити імунітет і захиститися від багатьох захворювань.

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