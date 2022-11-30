Які препарати можна отримати безкоштовно у разі лікування в стаціонарі та амбулаторно

У МОЗ надали важливу інформацію для пацієнтів.

У МОЗ надали перелік препаратів, які пацієнти зможуть отримати безкоштовно.

Перш за все, це ліки з Національного переліку, які медзаклади закуповують самостійно, зазначили у міністерстві.

Дізнатись, чи входять призначені ліки до Нацпереліку також можна на сайті "Ліки Контроль".

Також до переліку внесли препарати, які централізовано закуповує національна агенція "Медичні закупівлі України".

Зокрема, це препарати для людей з онко, пацієнтів з гемофілію, хворих на дитячий церебральний параліч, медикаменти для лікування туберкульозу тощо.

Інформація про залишки ліків, які закуповуються за державними програмами, публікується на сайті МОЗ.

Під час лікування амбулаторно можна скористатися програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, у 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

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