Ці ліки не слід приймати з кавою: 7 груп препаратів, ефект від яких погіршиться

Ці ліки не слід приймати з кавою: 7 груп препаратів, ефект від яких погіршиться

Нове дослідження наголошує на серйозній проблемі для любителів кави, які приймають будь-які ліки.

Міжнародна група дослідників на чолі з італійським ендокринологом Луїджі Барреа показала, що вживання кави під час прийому ліків небезпечно.

Кава значно впливає на абсорбцію, розподіл, метаболізм та виведення багатьох ліків.

Пурві Парех, лікар-терапевт із Пенсільванії, розповідає, що інші ускладнення можуть виникнути через прийом ліків із кавою.

"Ключові проблеми полягають у тому, що кава може посилювати дію деяких поширених ліків або впливати на їх засвоєння", - говорить Парех.

Тож кавові напої можуть завадити отриманню повного ефекту від ліків.

Дізнайтеся, на які ліки зазвичай впливає вживання кави.

Фото: pixabay.com

Препарати для щитовидної залози

Ліки для здоров'я щитовидної залози, зокрема, потрібно приймати на голодний шлунок, а потім нічого більше не вживати протягом 30 хвилин. Це робиться для того, щоб організм міг засвоїти препарат щитовидної залози.

Ліки від остеопорозу

Якщо ви вживаєте каву разом зі своїм препаратом від остеопорозу, ви зменшуєте ефективність ліків.

Препарати у разі кислотного рефлюксу

"Ліки від кислотного рефлюксу найкраще діють, коли їх приймають вранці, перед їжею", – каже Парех.

Також варто пам’ятати, що оскільки кава містить кислоту, це може посилити проблему, від якої ви приймаєте ліки.

Набряк ніг

Кофеїн взагалі вимикає цей гормон, який стимулює організм утримувати воду, тому кавові напої вважають сечогіннимизасобами, — каже Парех.

Це означає, що кофеїн може посилити дію сечогінних препаратів, наприклад, тих, які використовуються для лікування набряків ніг.

Серцева недостатність

Крім того, через сечогінні властивості кофеїну пацієнти, які приймають ліки від серцевої недостатності, повинні пам’ятати про вживання кави з кофеїном.

Високий кров'яний тиск

У поєднанні з кавою препарати для лікування високого кров’яного тиску також можуть викликати у вас більш серйозний діуретичний ефект.

"Ми повинні подивитися, який додатковий ефект можуть мати ці речі разом", – каже Парех.

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Ліки від застуди

Деякі ліки від застуди є стимуляторами імунітету. Якщо ви сподіваєтеся подрімати пізніше вдень, пам’ятайте, що вживання кави під час прийому деяких ліків від застуди може ускладнити відпочинок.

Все це не означає, що ви повинні відмовитися від цього улюбленого варива. Ви можете просто відключити прийом ліків, щоб не було перешкод.

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