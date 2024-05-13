Які морепродукти найкорисніші: коштують значно дешевше, ніж червона риба й креветки

Ми чомусь звикли думати, що морепродукти – досить дороге задоволення. Але це зовсім не так, просто треба знати про ті види продуктів, які набагато дешевші за червону рибу, устриці чи креветки. А за смаком, поживністю та користю вони не поступаються найдорожчим своїм побратимам. Такі морепродукти також містять білок, вітаміни групи В, поліненасичені жири омега-3, селен, цинк, вітамін D і ще багато корисних сполук. Які запобігають багатьом захворюванням і підтримують здоров’я всього організму. Розповідаємо, які є види недорогих морепродуктів, яка їхня користь для нашого здоров’я.

Які найкорисніші морепродукти: коштують значно дешевше, ніж червона риба

Сардини. Ця маленька рибка містить багато корисних речовин – білок, залізо, вітаміни В і Е, селен та кальцій. Лікарі рекомендують частіше вживати сардину, тоді організм у повній мірі буде забезпечений поліненасиченою жирною кислотою омега-3. Яка потрапляє до нашого організму лише з їжею. Окрім того, в сардині містяться кальцій, магній, калій та амінокислоти, які захищають від хвороб серця, судин і попереджають онкологію.

Ця маленька рибка містить багато корисних речовин – білок, залізо, вітаміни В і Е, селен та кальцій. Лікарі рекомендують частіше вживати сардину, тоді організм у повній мірі буде забезпечений поліненасиченою жирною кислотою омега-3. Яка потрапляє до нашого організму лише з їжею. Окрім того, в сардині містяться кальцій, магній, калій та амінокислоти, які захищають від хвороб серця, судин і попереджають онкологію. Скумбрія містить у своєму складі вітаміни групи В й селен, які вкрай необхідні для здорового функціонування серцево-судинної системи. Вітамін В12 сприяє виробленню еритроцитів, пришвидшує метаболізм і зміцнює нервову систему. А селен – це потужний антиоксидант, який нівелює вільні радикали, які є причиною захворювання на рак. До того ж, скумбрія містить магній, який налагоджує роботу серця, судин і нервової системи, запобігаючи стресу та перенапруженню. Також риба вкрай корисна для зміцнення кісток, зубів і волосся.

містить у своєму складі вітаміни групи В й селен, які вкрай необхідні для здорового функціонування серцево-судинної системи. Вітамін В12 сприяє виробленню еритроцитів, пришвидшує метаболізм і зміцнює нервову систему. А селен – це потужний антиоксидант, який нівелює вільні радикали, які є причиною захворювання на рак. До того ж, скумбрія містить магній, який налагоджує роботу серця, судин і нервової системи, запобігаючи стресу та перенапруженню. Також риба вкрай корисна для зміцнення кісток, зубів і волосся. Оселедець багатий на поліненасичені жирні кислоти омега-3 та білок, який будівельним матеріалом для наших м’язів. Риба є потужним джерелом ряду вітамінів – Е, D та В12, також містить селен, йод і кальцій. Ці корисні макроелементи забезпечують зміцнення здоров’я всього організму, підвищують імунітет і запобігають багатьом захворюванням.

багатий на поліненасичені жирні кислоти омега-3 та білок, який будівельним матеріалом для наших м’язів. Риба є потужним джерелом ряду вітамінів – Е, D та В12, також містить селен, йод і кальцій. Ці корисні макроелементи забезпечують зміцнення здоров’я всього організму, підвищують імунітет і запобігають багатьом захворюванням. Тунець. Консервована риба зберігає у своєму складі всі вітаміни, мінерали, омега-3, залізо та амінокислоти, яких потребує організм людини. Таку рибу треба вживати три рази на тиждень, щоб забезпечити свій організм у достатній кількості вітамінами B12 і D.

Консервована риба зберігає у своєму складі всі вітаміни, мінерали, омега-3, залізо та амінокислоти, яких потребує організм людини. Таку рибу треба вживати три рази на тиждень, щоб забезпечити свій організм у достатній кількості вітамінами B12 і D. Мідії містять білок, вітаміни групи В і залізо, тому їх прирівнюють за користю до яловичого фаршу. Хоча вони значно дешевші й набагато корисніші за червоне м’ясо. Тому тим, хто дотримується принципів правильного збалансованого харчування, обов’язково треба включити мідії у свій раціон.

містять білок, вітаміни групи В і залізо, тому їх прирівнюють за користю до яловичого фаршу. Хоча вони значно дешевші й набагато корисніші за червоне м’ясо. Тому тим, хто дотримується принципів правильного збалансованого харчування, обов’язково треба включити мідії у свій раціон. Морські гребінці містять у собі велику кількість білка, таурину й гліцину – це амінокислоти, які захищають від ризиків захворювання на атеросклероз, потовщення та затвердіння кровоносних судин, утворення бляшок і тромбів. Регулярне вживання морських гребінців забезпечить еластичність судин, зміцнить серце і знизить поганий холестерин, якщо є така проблема. Також морські гребінці містять селен, цинк та вітаміни групи В, які сприяють зміцненню здоров’я всього організму.

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