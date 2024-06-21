Які продукти містять колаген: навіщо усім жінкам після 40 треба обов’язково його вживати

Розповідаємо, що таке колаген, у яких продуктах його міститься найбільше.

Що таке колаген і навіщо він потрібен: пояснення лікарів

Колаген – це сполука, яка є основним будівним матеріалом для клітин нашого організму. Він підтримує еластичність та пружність шкіри, запобігає крихкості кісток, ламкості нігтів та волосся. Також колаген зміцнює нашу опорно-рухову систему, нівелюючи ризики появи остеоартриту.

Експерти зазначають, що колаген покращує регенерацію шкіри, тому вона залишається пружною досить тривалий час. Також робить волосся еластичним і міцним, запобігаючи його ламкості та випадінню. Тому лікарі рекомендують обов’язково вживати продукти з колагеном, бо з віком його вміст в нашому організмі суттєво знижується, що призводить до появи ознак передчасного старіння та інших проблем зі здоров’ям.

Які продукти містять найбільше колагену

Яйця. Колаген міститься у яєчних жовтках. Щоб отримати від продукту максимальну кількість цієї речовини, треба з’їдати по два яйця на день.

Колаген міститься у яєчних жовтках. Щоб отримати від продукту максимальну кількість цієї речовини, треба з’їдати по два яйця на день. Лосось. Всі види лососевої риби за рахунок вмісту цинку, фосфору та сірки стимулюють вироблення колагену в організмі людини. Рекомендовано вживати лососеву рибу не менше двох разів на тиждень, щоб мати пружну шкіру, міцні кістки, нігті та волосся.

Всі види лососевої риби за рахунок вмісту цинку, фосфору та сірки стимулюють вироблення колагену в організмі людини. Рекомендовано вживати лососеву рибу не менше двох разів на тиждень, щоб мати пружну шкіру, міцні кістки, нігті та волосся. Гарбузове насіння. Найкориснішим для організму буде смажене насіння, яке стимулює вироблення колагену за рахунок вмісту цинку. Можна їсти продукт як окремо, так і додавати до інших страв.

Найкориснішим для організму буде смажене насіння, яке стимулює вироблення колагену за рахунок вмісту цинку. Можна їсти продукт як окремо, так і додавати до інших страв. Зелені листкові овочі містять хлорофіл, який не дає колагенові розпадатися. Також ці овочі містять антиоксиданти, які захищають шкіру від негативного впливу УФ-променів, попереджаючи появу зморшок та заломів.

містять хлорофіл, який не дає колагенові розпадатися. Також ці овочі містять антиоксиданти, які захищають шкіру від негативного впливу УФ-променів, попереджаючи появу зморшок та заломів. Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який сприяє синтезу колагену. Тому лікарі рекомендують кожного дня з’їдати по два цитрусових фрукта, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму.

містять велику кількість вітаміну С, який сприяє синтезу колагену. Тому лікарі рекомендують кожного дня з’їдати по два цитрусових фрукта, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму. Томати. У помідорах міститься антиоксидантна сполука – лікопен, яка сприяє еластичності шкіри та бере участь у виробленні колагену. Медики рекомендують випивати склянку томатного соку щодня, щоб підтримувати красу та пружність своєї шкіри.

У помідорах міститься антиоксидантна сполука – лікопен, яка сприяє еластичності шкіри та бере участь у виробленні колагену. Медики рекомендують випивати склянку томатного соку щодня, щоб підтримувати красу та пружність своєї шкіри. Авокадо. Цей фрукт містить достатню кількість вітаміну Е для того, щоб запобігти швидкому розпаду колагенового білка в організмі. А рослинні жири, які є в авокадо, сприяють синтезу колагену, тому експерти радять щодня з’їдати половинку корисно фрукта.

Цей фрукт містить достатню кількість вітаміну Е для того, щоб запобігти швидкому розпаду колагенового білка в організмі. А рослинні жири, які є в авокадо, сприяють синтезу колагену, тому експерти радять щодня з’їдати половинку корисно фрукта. Ягоди – малина, ожина, полуниця, чорниці, журавлина містять вітамін С, антиоксиданти й елагову кислоту, які запобігають розпаду колагену під впливом УФ-променів. Тому варто з’їдати хоча б жменю ягід щодня, щоб наситити свій організм цими корисними сполуками.

– малина, ожина, полуниця, чорниці, журавлина містять вітамін С, антиоксиданти й елагову кислоту, які запобігають розпаду колагену під впливом УФ-променів. Тому варто з’їдати хоча б жменю ягід щодня, щоб наситити свій організм цими корисними сполуками. Насіння чіа містить неоціненну для здоров’я поліненасичену кислоту омега-3, яка захищає шкіру від передчасного старіння, сприяючи гідратації клітин. Також ця жирна кислота бере участь у процесі вироблення колагену. Для того, щоб отримати максимальну користь від насіння, його треба з’їдати до 20 грамів щодня.

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