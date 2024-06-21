Які продукти містять колаген: навіщо усім жінкам після 40 треба обов’язково його вживати

Щоб запобігти появі зморшок, зміцнити кістки та суглоби, лікарі рекомендують щодня їсти продукти, які містять колаген.
Розповідаємо, що таке колаген, у яких продуктах його міститься найбільше.
Що таке колаген і навіщо він потрібен: пояснення лікарів
Колаген – це сполука, яка є основним будівним матеріалом для клітин нашого організму. Він підтримує еластичність та пружність шкіри, запобігає крихкості кісток, ламкості нігтів та волосся. Також колаген зміцнює нашу опорно-рухову систему, нівелюючи ризики появи остеоартриту.
Експерти зазначають, що колаген покращує регенерацію шкіри, тому вона залишається пружною досить тривалий час. Також робить волосся еластичним і міцним, запобігаючи його ламкості та випадінню. Тому лікарі рекомендують обов’язково вживати продукти з колагеном, бо з віком його вміст в нашому організмі суттєво знижується, що призводить до появи ознак передчасного старіння та інших проблем зі здоров’ям.
Які продукти містять найбільше колагену
- Яйця. Колаген міститься у яєчних жовтках. Щоб отримати від продукту максимальну кількість цієї речовини, треба з’їдати по два яйця на день.
- Лосось. Всі види лососевої риби за рахунок вмісту цинку, фосфору та сірки стимулюють вироблення колагену в організмі людини. Рекомендовано вживати лососеву рибу не менше двох разів на тиждень, щоб мати пружну шкіру, міцні кістки, нігті та волосся.
- Гарбузове насіння. Найкориснішим для організму буде смажене насіння, яке стимулює вироблення колагену за рахунок вмісту цинку. Можна їсти продукт як окремо, так і додавати до інших страв.
- Зелені листкові овочі містять хлорофіл, який не дає колагенові розпадатися. Також ці овочі містять антиоксиданти, які захищають шкіру від негативного впливу УФ-променів, попереджаючи появу зморшок та заломів.
- Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який сприяє синтезу колагену. Тому лікарі рекомендують кожного дня з’їдати по два цитрусових фрукта, щоб забезпечити добову норму вітаміну С для організму.
- Томати. У помідорах міститься антиоксидантна сполука – лікопен, яка сприяє еластичності шкіри та бере участь у виробленні колагену. Медики рекомендують випивати склянку томатного соку щодня, щоб підтримувати красу та пружність своєї шкіри.
- Авокадо. Цей фрукт містить достатню кількість вітаміну Е для того, щоб запобігти швидкому розпаду колагенового білка в організмі. А рослинні жири, які є в авокадо, сприяють синтезу колагену, тому експерти радять щодня з’їдати половинку корисно фрукта.
- Ягоди – малина, ожина, полуниця, чорниці, журавлина містять вітамін С, антиоксиданти й елагову кислоту, які запобігають розпаду колагену під впливом УФ-променів. Тому варто з’їдати хоча б жменю ягід щодня, щоб наситити свій організм цими корисними сполуками.
- Насіння чіа містить неоціненну для здоров’я поліненасичену кислоту омега-3, яка захищає шкіру від передчасного старіння, сприяючи гідратації клітин. Також ця жирна кислота бере участь у процесі вироблення колагену. Для того, щоб отримати максимальну користь від насіння, його треба з’їдати до 20 грамів щодня.
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