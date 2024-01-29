Які продукти потрібно їсти, щоб зупинити випадіння волосся

Щоб запобігти випадінню волосся та іншим проблемам, пов'язаним з доглядом за ним, можна додати до свого раціону поживні продукти.

Аби дізнатися, які саме, ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу English Jagran.

Грецький йогурт

За даними WebMD, він багатий на білок, який є будівельним матеріалом для ваших локонів. Грецький йогурт також містить інгредієнт, який допомагає притоку крові до шкіри голови та росту волосся. Це вітамін B5 (відомий як пантотенова кислота), який може допомогти при випадінні волосся.

Яйця

Яйця / Фото: Pexels

Ще одним корисним продуктом для росту волосся є яйця. Вони багаті білком і біотином — двома життєво важливими поживними речовинами, необхідними для росту волосся. Біотин сприяє виробленню волосяного білка під назвою кератин, який відповідає за ріст волосся.

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Ягоди

Ви також можете включити ягоди у свій регулярний раціон для отримання дивовижних переваг. Ягоди є чудовим джерелом життєво важливих поживних речовин і сполук, які підтримують ріст волосся. Антиоксиданти, присутні в ягодах, захищають волосяні фолікули від пошкодження вільними радикалами і сприяють росту волосся.

Шпинат

Шпинат / Фото: unsplash.com

За даними WebMD, як і багато інших зелених листових овочів, шпинат сповнений дивовижних поживних речовин. Він містить вітамін А, а також залізо, бета-каротин, фолат і вітамін С. Вони працюють разом для здоров'я шкіри голови та гриви. Також вони зберігають ваше волосся зволоженим, тому воно не ламається.

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось і скумбрія, містить поживні речовини, які відповідають за ріст волосся. Вони є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот — поживних речовин, які сприяють здоров'ю та росту волосся.

Солодка картопля

Ще один суперпродукт для росту волосся — солодка картопля, яка є чудовим джерелом бета-каротину, який організм перетворює на вітамін А, що прискорює ріст волосся. Це захищає волосся від пересихання і від сухості та тьмяності шкіри голови.

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