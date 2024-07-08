Які продукти розганяють метаболізм: їх рекомендовано їсти щодня, щоб не було зайвої ваги

Яка їжа не лише смачна, а й дуже корисна для фігури: повний список.
Якщо ви втомилися обмежувати себе в їжі, вчені рекомендують ці види продуктів, які не лише не шкодять фігурі, а й допомагають швидше схуднути. Їх рекомендовано їсти якомога частіше, бо вони пришвидшують обмін речовин і спалюють зайву жирову тканину на тілі. Розповідаємо, що треба їсти, аби було не лише смачно, а й не шкодило фігурі.
Які продукти розганяють метаболізм і спалюють зайвий жир на тілі
- Продукти, багаті на білки. М’ясо курки та індички, нежирна риба, яйця, молочні продукти, горіхи, насіння й бобові допомагають у кілька разів пришвидшити метаболізм. Все завдяки тому, що організм витрачає багато енергії на переробку цих продуктів. Дослідження науковців показали, що білкові продукти пришвидшують метаболізм на 30-40%.
- Багата на мінерали їжа. Кожного дня варто їсти м’ясо, бобові, морепродукти, горіхи та насіння. Ці продукти насичують наш організм залізом та селеном, які є вкрай важливими для роботи щитовидної залози. Якщо не вживати цю їжу, щитоподібна залоза уповільнить вироблення гормонів, що призведе до сповільнення метаболізму та набору зайвих кілограмів.
- Перець чилі. Капсаїцин – це сполука, яка міститься в гострому перці, здатен розігнати метаболізм та пришвидшити спалювання зайвої жирової тканини на тілі. До того ж, капсаїцин може знижувати апетит, тому зменшує кількість спожитих калорій.
- Кава. Напій містить потужний природний енергетик – кофеїн, який допомагає спалювати зайві калорії. Але треба пити чорну заварну каву без будь-яких добавок, щоб досягти потрібного результату.
- Зелений, чорний та білий чай. У зеленому листі чаю містяться катехіни, які разом із кофеїном здатні спалювати зайві калорії та пришвидшувати метаболізм. Лікарі не рекомендують зловживати напоями тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою.
- Бобові та квасоля. Боби, квасоля, нут, сочевиця й арахіс містять значно більше білка, ніж інші продукти рослинного походження. А білки, як відомо, здатні спалювати зайву жирову тканину. Також білкова їжа забезпечує тривале насичення організму. Квасоля та боби містять рослинну клітковину, яку наш організм використовує як пребіотик, щоб живити корисну мікрофлору.
- Імбир. Ще одна спеція для тих, хто хоче позбутися проблем із зайвою вагою. Імбир здатен пришвидшувати обмін речовин. Науковці довели, що 2 грами спеції, розведені у склянці води, допомагають спалити на 50 калорій більше, ніж просто вживання звичайної води перед їжею.
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