Які продукти розганяють метаболізм: їх рекомендовано їсти щодня, щоб не було зайвої ваги

Якщо ви втомилися обмежувати себе в їжі, вчені рекомендують ці види продуктів, які не лише не шкодять фігурі, а й допомагають швидше схуднути. Їх рекомендовано їсти якомога частіше, бо вони пришвидшують обмін речовин і спалюють зайву жирову тканину на тілі. Розповідаємо, що треба їсти, аби було не лише смачно, а й не шкодило фігурі.

Які продукти розганяють метаболізм і спалюють зайвий жир на тілі

Продукти, багаті на білки. М’ясо курки та індички, нежирна риба, яйця, молочні продукти, горіхи, насіння й бобові допомагають у кілька разів пришвидшити метаболізм. Все завдяки тому, що організм витрачає багато енергії на переробку цих продуктів. Дослідження науковців показали, що білкові продукти пришвидшують метаболізм на 30-40%.

М’ясо курки та індички, нежирна риба, яйця, молочні продукти, горіхи, насіння й бобові допомагають у кілька разів пришвидшити метаболізм. Все завдяки тому, що організм витрачає багато енергії на переробку цих продуктів. Дослідження науковців показали, що білкові продукти пришвидшують метаболізм на 30-40%. Багата на мінерали їжа. Кожного дня варто їсти м’ясо, бобові, морепродукти, горіхи та насіння. Ці продукти насичують наш організм залізом та селеном, які є вкрай важливими для роботи щитовидної залози. Якщо не вживати цю їжу, щитоподібна залоза уповільнить вироблення гормонів, що призведе до сповільнення метаболізму та набору зайвих кілограмів.

Кожного дня варто їсти м’ясо, бобові, морепродукти, горіхи та насіння. Ці продукти насичують наш організм залізом та селеном, які є вкрай важливими для роботи щитовидної залози. Якщо не вживати цю їжу, щитоподібна залоза уповільнить вироблення гормонів, що призведе до сповільнення метаболізму та набору зайвих кілограмів. Перець чилі. Капсаїцин – це сполука, яка міститься в гострому перці, здатен розігнати метаболізм та пришвидшити спалювання зайвої жирової тканини на тілі. До того ж, капсаїцин може знижувати апетит, тому зменшує кількість спожитих калорій.

Капсаїцин – це сполука, яка міститься в гострому перці, здатен розігнати метаболізм та пришвидшити спалювання зайвої жирової тканини на тілі. До того ж, капсаїцин може знижувати апетит, тому зменшує кількість спожитих калорій. Кава. Напій містить потужний природний енергетик – кофеїн, який допомагає спалювати зайві калорії. Але треба пити чорну заварну каву без будь-яких добавок, щоб досягти потрібного результату.

Напій містить потужний природний енергетик – кофеїн, який допомагає спалювати зайві калорії. Але треба пити чорну заварну каву без будь-яких добавок, щоб досягти потрібного результату. Зелений, чорний та білий чай. У зеленому листі чаю містяться катехіни, які разом із кофеїном здатні спалювати зайві калорії та пришвидшувати метаболізм. Лікарі не рекомендують зловживати напоями тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою.

У зеленому листі чаю містяться катехіни, які разом із кофеїном здатні спалювати зайві калорії та пришвидшувати метаболізм. Лікарі не рекомендують зловживати напоями тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою. Бобові та квасоля. Боби, квасоля, нут, сочевиця й арахіс містять значно більше білка, ніж інші продукти рослинного походження. А білки, як відомо, здатні спалювати зайву жирову тканину. Також білкова їжа забезпечує тривале насичення організму. Квасоля та боби містять рослинну клітковину, яку наш організм використовує як пребіотик, щоб живити корисну мікрофлору.

Боби, квасоля, нут, сочевиця й арахіс містять значно більше білка, ніж інші продукти рослинного походження. А білки, як відомо, здатні спалювати зайву жирову тканину. Також білкова їжа забезпечує тривале насичення організму. Квасоля та боби містять рослинну клітковину, яку наш організм використовує як пребіотик, щоб живити корисну мікрофлору. Імбир. Ще одна спеція для тих, хто хоче позбутися проблем із зайвою вагою. Імбир здатен пришвидшувати обмін речовин. Науковці довели, що 2 грами спеції, розведені у склянці води, допомагають спалити на 50 калорій більше, ніж просто вживання звичайної води перед їжею.

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