Які продукти треба обов’язково їсти людям за 60: захищають від раку, деменції та ламкості кісток

Вже після сорока років всі процеси в організмі починають сповільнюватися, що впливає на загальне самопочуття та здоров’я. Тому медики радять усім літнім людям стежити за своїм харчуванням, щоб нівелювати ризик появи старечих захворювань.

Оскільки у літньому віці в людини уповільнюються обмінні процеси в організмі та регенерація клітин, кісткова тканина стає крихкою, погіршується травлення, зменшується м’язова маса тіла. Щоб зменшити навантаження на травну систему, печінку та інші внутрішні органи, варто обмежити вживання жирних і гострих страв, солі й цукру, натомість їсти більше овочів, риби та злаків. Розповідаємо, які продукти треба обов’язково вживати людям за 60, щоб залишатися здоровими до глибокої старості.

Які продукти найкорисніші для літніх людей: така їжа захищає від старечих захворювань

Темно-зелені листові овочі – броколі, рукола, капуста і шпинат, містять достатньо кальцію, який не дає ламатися кісткам, захищаючи їх від запальних процесів. До того ж, ці продукти містять клітковину, яка сприяє зміцненню серця й судин. Тому можна не боятися підвищення рівня "поганого" холестерину та стрибків артеріального тиску.

містять достатньо кальцію, який не дає ламатися кісткам, захищаючи їх від запальних процесів. До того ж, ці продукти містять клітковину, яка сприяє зміцненню серця й судин. Тому можна не боятися підвищення рівня "поганого" холестерину та стрибків артеріального тиску. Риба й морепродукти. Лососева риба, тріска й тунець містять поліненасичені жири та білок, який є будівельним матеріалом для клітин організму. Жирна кислота омега-3 зміцнює серцево-судинну систему, нерви й захищає від упливу вільних радикалів, тим самим попереджуючи ризик ракових захворювань. Морепродукти також містять вітамін D, В12 та йод, які вкрай необхідні для людей за 60, бо ці речовини налагоджують роботу майже всіх систем організму.

Лососева риба, тріска й тунець містять поліненасичені жири та білок, який є будівельним матеріалом для клітин організму. Жирна кислота омега-3 зміцнює серцево-судинну систему, нерви й захищає від упливу вільних радикалів, тим самим попереджуючи ризик ракових захворювань. Морепродукти також містять вітамін D, В12 та йод, які вкрай необхідні для людей за 60, бо ці речовини налагоджують роботу майже всіх систем організму. Кістковий бульйон містить дуже багато корисних мікроелементів – колаген, гліцин, желатин, глутамін, пролін і аргінін. Колаген корисний для шкіри, желатин допомагає кісткам і суглобам працювати без тертя, глутамін сприяє нарощенню м’язової тканини, а гліцин має заспокійливий ефект. Також медики рекомендують вживати кістковий бульйон усім, хто має проблеми зі сном.

містить дуже багато корисних мікроелементів – колаген, гліцин, желатин, глутамін, пролін і аргінін. Колаген корисний для шкіри, желатин допомагає кісткам і суглобам працювати без тертя, глутамін сприяє нарощенню м’язової тканини, а гліцин має заспокійливий ефект. Також медики рекомендують вживати кістковий бульйон усім, хто має проблеми зі сном. Горіхи й насіння містять рослинні білки, клітковину, жири, мінерали та антиоксиданти, які вкрай необхідні для підтримання здоров’я людей похилого віку. Також вони є джерелом жирних кислот омега-3 та омега-6, які уповільнюють старіння й налагоджують роботу мозку. А вітаміни А, К, В та Е знижують ризики хвороб серця й судин та захищають від деменції.

містять рослинні білки, клітковину, жири, мінерали та антиоксиданти, які вкрай необхідні для підтримання здоров’я людей похилого віку. Також вони є джерелом жирних кислот омега-3 та омега-6, які уповільнюють старіння й налагоджують роботу мозку. А вітаміни А, К, В та Е знижують ризики хвороб серця й судин та захищають від деменції. Курячі яйця містять тваринний білок, тому стануть прекрасною заміною жирного м’яса, яке в літньому віці не рекомендовано вживати. А жовток містить необхідні організму корисні жири, мінерали, вітаміни й антиоксиданти.

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