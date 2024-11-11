Які продукти треба їсти жінкам, щоб надовго зберегти здоров’я, молодість і красу

Їжа має бути якісною та поживною, а її калорійність – відповідати потребам нашого організму.

Лікарі назвали ті види продуктів, які мають бути обов’язково в раціоні кожної жінки — і ось чому.

Що треба їсти жінкам для молодості, краси та здоров’я

Білкові продукти. Білки – це будівельний матеріал для клітин організму людини, вони потрібні для еластичності м’язів та міцності кісток. У раціоні кожної жінки мають бути не лише м’ясо-молочні продукти. Також варто кожного дня їсти бобові, горіхи та насіння.

Білки – це будівельний матеріал для клітин організму людини, вони потрібні для еластичності м’язів та міцності кісток. У раціоні кожної жінки мають бути не лише м’ясо-молочні продукти. Також варто кожного дня їсти бобові, горіхи та насіння. Залізо. Менструація, вагітність та період лактації порушують обмін заліза в жіночому організмі. Тому цей мікроелемент обов’язково треба поповнювати. Лікарі рекомендують їсти червоне м’ясо та яловичу печінку.

Менструація, вагітність та період лактації порушують обмін заліза в жіночому організмі. Тому цей мікроелемент обов’язково треба поповнювати. Лікарі рекомендують їсти червоне м’ясо та яловичу печінку. Поліненасичені жирні кислоти. Вчені визначили норму споживання корисних жирів для жіночого організму. Риба, авокадо, морепродукти й горіхи мають становити третину раціону. А ось насичені жири варто виключити зі свого харчування. До таких продуктів належать вершкове масло, жирне м’ясо, напівфабрикати та фастфуд.

Вчені визначили норму споживання корисних жирів для жіночого організму. Риба, авокадо, морепродукти й горіхи мають становити третину раціону. А ось насичені жири варто виключити зі свого харчування. До таких продуктів належать вершкове масло, жирне м’ясо, напівфабрикати та фастфуд. Повільні вуглеводи. Медики рекомендують жінкам вживати цільнозерновий хліб та різноманітні крупи — ці продукти добре насичують через повільне перетравлення, але не створюють проблем із зайвими кілограмами.

Медики рекомендують жінкам вживати цільнозерновий хліб та різноманітні крупи — ці продукти добре насичують через повільне перетравлення, але не створюють проблем із зайвими кілограмами. Вітамін D і кальцій. Вчені довели, що більшість жінок страждає від нестачі цих корисних речовин. Заповнити дефіцит допоможе введена в раціон жирна риба: тунець, сиг, лосось, скумбрія. Також не варто нехтувати молочними продуктами.

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