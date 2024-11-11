Які продукти треба їсти жінкам, щоб надовго зберегти здоров’я, молодість і красу

Їжа має бути якісною та поживною, а її калорійність – відповідати потребам нашого організму.
Лікарі назвали ті види продуктів, які мають бути обов’язково в раціоні кожної жінки — і ось чому.
Що треба їсти жінкам для молодості, краси та здоров’я
- Білкові продукти. Білки – це будівельний матеріал для клітин організму людини, вони потрібні для еластичності м’язів та міцності кісток. У раціоні кожної жінки мають бути не лише м’ясо-молочні продукти. Також варто кожного дня їсти бобові, горіхи та насіння.
- Залізо. Менструація, вагітність та період лактації порушують обмін заліза в жіночому організмі. Тому цей мікроелемент обов’язково треба поповнювати. Лікарі рекомендують їсти червоне м’ясо та яловичу печінку.
- Поліненасичені жирні кислоти. Вчені визначили норму споживання корисних жирів для жіночого організму. Риба, авокадо, морепродукти й горіхи мають становити третину раціону. А ось насичені жири варто виключити зі свого харчування. До таких продуктів належать вершкове масло, жирне м’ясо, напівфабрикати та фастфуд.
- Повільні вуглеводи. Медики рекомендують жінкам вживати цільнозерновий хліб та різноманітні крупи — ці продукти добре насичують через повільне перетравлення, але не створюють проблем із зайвими кілограмами.
- Вітамін D і кальцій. Вчені довели, що більшість жінок страждає від нестачі цих корисних речовин. Заповнити дефіцит допоможе введена в раціон жирна риба: тунець, сиг, лосось, скумбрія. Також не варто нехтувати молочними продуктами.
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