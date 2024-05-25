Які продукти уповільнюють старіння мозку: оприлюднено результати нового дослідження

З'ясувалося, що у пацієнтів, чиє харчування близьке до середземноморської дієти, мозок старіє повільніше.
Вчені з'ясували, які речовини у продуктах харчування здатні уповільнити старіння мозку.
Про це пише ScienceAlert.
Дослідники з Університету Іллінойсу та Університету Небраски-Лінкольна зіставили результати МРТ-сканування мозку та когнітивних тестів із споживанням їжі у 100 добровольців віком від 65 до 75 років. Інформацію про те, що їли пацієнти, збирали не лише методом опитування, а й шляхом аналізу крові.
З'ясувалося, що у пацієнтів, чиє харчування близьке до середземноморської дієти, мозок старіє повільніше.
Які речовини допомагають мозку
Речовини, які, за даними дослідження, допомагають мозку:
- жирні кислоти, присутні в рибі та оливковій олії;
- антиоксиданти, такі як вітамін Е, присутні у шпинаті та мигдалі;
- каротиноїди – рослинні пігменти, виявлені в моркві та гарбузі, які знижують запалення в організмі та захищають клітини від ушкоджень;
- холін, який міститься в яєчних жовтках, м'ясних субпродуктах та сирих соєвих бобах.
До аналогічних висновків привело дослідження, результати якого опублікували у 2023 році: вчені спостерігали за учасниками 12 років і також виявили зв'язок між середземноморською дієтою та повільнішим зниженням когнітивних функцій.
Нагадаємо, вчені назвали найкориснішу картоплю, яку варто їсти щодня.
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