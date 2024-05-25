Які продукти уповільнюють старіння мозку: оприлюднено результати нового дослідження

З'ясувалося, що у пацієнтів, чиє харчування близьке до середземноморської дієти, мозок старіє повільніше.

Вчені з'ясували, які речовини у продуктах харчування здатні уповільнити старіння мозку.

Про це пише ScienceAlert.

Дослідники з Університету Іллінойсу та Університету Небраски-Лінкольна зіставили результати МРТ-сканування мозку та когнітивних тестів із споживанням їжі у 100 добровольців віком від 65 до 75 років. Інформацію про те, що їли пацієнти, збирали не лише методом опитування, а й шляхом аналізу крові.

З'ясувалося, що у пацієнтів, чиє харчування близьке до середземноморської дієти, мозок старіє повільніше.

Які речовини допомагають мозку

Речовини, які, за даними дослідження, допомагають мозку:

жирні кислоти, присутні в рибі та оливковій олії;

антиоксиданти, такі як вітамін Е, присутні у шпинаті та мигдалі;

каротиноїди – рослинні пігменти, виявлені в моркві та гарбузі, які знижують запалення в організмі та захищають клітини від ушкоджень;

холін, який міститься в яєчних жовтках, м'ясних субпродуктах та сирих соєвих бобах.

Фото: ТСН

До аналогічних висновків привело дослідження, результати якого опублікували у 2023 році: вчені спостерігали за учасниками 12 років і також виявили зв'язок між середземноморською дієтою та повільнішим зниженням когнітивних функцій.

Нагадаємо, вчені назвали найкориснішу картоплю, яку варто їсти щодня.

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