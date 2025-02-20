Які продукти в жодному разі не можна їсти на ніч, і ось чому

Якщо ви любите перекусити на ніч, лікарі рекомендують не вживати цих продуктів, хоча вони досить корисні й поживні.
Які продукти краще не їсти перед сном, щоб не спровокувати проблем зі здоров’ям
- Фрукти, солодощі, кисломолочні продукти мають високий глікемічний індекс. Сюди ж можна віднести "швидкі вуглеводи" – випічку й різноманітні десерти. Вони навантажують підшлункову залозу, примушуючи організм працювати вночі на повну, коли тіло має відпочивати. А ще ця їжа запускає розвиток запальних процесів, діабет, проблеми зі шкірою і в рази знижує засвоюваність корисних речовин.
- Червоне м’ясо – свинина та яловичина. Такі продукти вкрай важкі для перетравлення, тому вночі виникає тривале бродіння в кишківнику, що може призвести до подразнень та проблем із нирками й печінкою.
- Гостра їжа може стати причиною розладу травлення, що заважає нормальному сну. Такі продукти викликають печію та кислотний рефлюкс, особливо у людей з чутливим травним трактом.
- Ферментовані овочі – квашена капуста чи кімчі, корисні для здоров’я, якщо їсти ці продукти в першій половині дня. Бо вони містять пребіотики, тому вночі можуть спровокувати здуття живота та проблеми з травленням.
- Чорний шоколад містить природний стимулятор – теобромін, який може спровокувати безсоння, його краще не вживати на ніч. Також у продукті є капсаїцин, який здатен підвищувати температуру тіла й викликати пітливість уночі.
Читайте також:
Названо 2 популярні овочі, які стають отрутою під час смаження: про це майже ніхто не знає
Вітаміни для гарної пам’яті: як не забувати, навіщо ви зайшли до кімнати
Десерт не для всіх: яка користь халви і кому її в жодному разі не можна їсти