Які продукти в жодному разі не можна запивати чаєм: про це мало хто знає

Лікарі наголошують, що часті перекушування з чаєм негативно впливають не лише на фігуру, а й на загальне самопочуття.
Розповідаємо, які продукти не варто запивати чаєм, особливо зранку, щоб не мати проблем із зайвими кілограмами та здоров’ям.
Які продукти не можна запивати чаєм: поради лікарів
- Солодка випічка та різноманітні десерти. Таке поєднання може стати причиною проблем із кишечником та шлунком, зокрема спровокувати здуття живота чи закрепи. Чай містить у своєму складі таніни, які вступаючи в реакцію з крохмалем, сповільнюючи метаболізм і викликаючи дискомфортні відчуття. Якщо запивати ці продукти чаєм, то з легкістю можна набрати зайвих кілограмів і зіпсувати свою струнку фігуру.
- Сирники й запіканки. За рахунок вмісту таніну та кофеїну, чай здатен вимивати кальцій та перешкоджати його засвоєнню. Тому сніданок з продуктів із кисломолочного сиру не принесе жодної користі, а от зашкодити кісткам та фігурі запросто може.
- Бутерброди з маслом та ікрою. Ікра багата на вітамін D, який відповідає за міцність кісток, нігтів та волосся, а також за наш імунітет. А чай нівелює її корисні властивості, бо перешкоджає засвоєнню цінного вітаміну.
- Пластівці з молоком. Якщо ви вже випили ранковий чай, то не варто потім їсти пластівці з молоком. Такий сніданок може стати причиною болю в животі та важкості в шлунку.
Читайте також:
Які фрукти не можна їсти восени та взимку: ви будете здивовані відповіддю лікарів
Одна ложка цього продукту знижує цукор одразу на 35%: не буде стрімких перепадів глюкози
Ознаки інсульту: кардіолог назвав три симптоми, які з'являються за декілька днів до хвороби