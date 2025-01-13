Які продукти "вбивають" нирки: їх не можна їсти, якщо є проблеми з цим органом

Нирки відіграють ключову роль у збереженні здоров'я організму, фільтрують кров і виводять шкідливі речовини через сечу.
Які продукти заборонено вживати, якщо є проблеми з нирками: поради лікарів
- Гострі та перероблені м’ясні продукти. Багато досліджень на тему харчування довели, що найнебезпечнішим продуктом для здоров’я нирок є перероблене м’ясо – ковбаси, бекон, шинка, напівфабрикати тощо. Вчені наголошують, що регулярне вживання такого м’яса у половині випадків призводить до вкрай важких наслідків. Окрім хвороби нирок ці продукти провокують проблеми із серцево-судинною системою, на 40% підвищуючи ризик передчасної смерті.
- Зелені листові овочі – щавель, шпинат, ревінь. Також не рекомендується включати до раціону помідори. За рахунок вмісту кислот ці, здавалося б, корисні овочі можуть спровокувати запалення нирок.
- Ягоди – журавлина, сливи, чорнослив і смородина. Лікарі наголошують, що при сечокам’яній хворобі і проблемах з нирками слід виключити з раціону ці ягоди, бо вони містять забагато природних кислот.
- Солодкі газовані напої. У солодких газованих напоях багато цукру і фосфору, цей мінерал може нашкодити ниркам, так як дуже важкий для цього органу, особливо, якщо є якісь захворювання.
- Жирна риба та м’ясо. Так, ці продукти корисні для здоров’я, але не за проблем із нирками. Риба та м’ясо містять забагато жирних кислот тваринного походження, які дуже важкі для нирок.
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