Які продукти вкорочують життя: що треба їсти, щоб прожити понад 100 років

Медичний експерт Трент Орфанос вивчав тему довголіття упродовж тридцяти років. У процесі дослідження він визначив ті продукти, які не можна їсти, якщо ви хочете прожити 100 і більше років. За словами доктора, така їжа дає нашому організмові неправильну інформацію, провокуючи різноманітні захворювання. Розповідаємо, які п’ять продуктів треба виключити зі свого раціону, щоб не хворіти і подовжити собі життя до 100 і більше років, посилаючись на Parade.

Які 5 продуктів не варто їсти, щоб довго жити

Білі макаронні вироби містять високорафіновані вуглеводи, які провокують різкі стрибки цукру в крові. Наукові дослідження 2021 року показали, що харчування з високим вмістом вуглеводів є причиною запальних процесів в організмі. Тому такі продукти набагато шкідливіші за ті, що містять жири тваринного походження.

вироби містять високорафіновані вуглеводи, які провокують різкі стрибки цукру в крові. Наукові дослідження 2021 року показали, що харчування з високим вмістом вуглеводів є причиною запальних процесів в організмі. Тому такі продукти набагато шкідливіші за ті, що містять жири тваринного походження. Солодкі газовані напої та фруктові соки. Такі напої містять у собі багато доданих цукрів, які також провокують запалення, що стає причиною більшості наших захворювань, які скорочують життя. Тому варто відмовитися від цих напоїв, щоб не провокувати розвиток захворювань серця, ожиріння чи діабету ІІ типу.

Такі напої містять у собі багато доданих цукрів, які також провокують запалення, що стає причиною більшості наших захворювань, які скорочують життя. Тому варто відмовитися від цих напоїв, щоб не провокувати розвиток захворювань серця, ожиріння чи діабету ІІ типу. Морозиво. Загалом всі продукти, які містять багато цукру, варто виключити зі свого раціону або принаймні мінімізувати їхнє споживання. Оскільки надмірне вживання цукру є причиною хвороб серця, онкології та стоматологічних захворювань.

Загалом всі продукти, які містять багато цукру, варто виключити зі свого раціону або принаймні мінімізувати їхнє споживання. Оскільки надмірне вживання цукру є причиною хвороб серця, онкології та стоматологічних захворювань. Випічка. Вся комерційна випічка містить трансжири, які з 2015 року було визнано небезпечними. Тому варто обмежувати вживання булочок, пиріжків, пончиків тощо.

Вся комерційна випічка містить трансжири, які з 2015 року було визнано небезпечними. Тому варто обмежувати вживання булочок, пиріжків, пончиків тощо. Хот-доги. Науковець рекомендує взагалі уникати будь-якого обробленого м’яса, зокрема сосисок, ковбас, шинки та інших. 2021 року було проведено дослідження, яке показало, що регулярне споживання ковбасних виробів та обробленого м’яса провокує появу багатьох видів раку, зокрема раку легенів і товстої кишки.

Що треба їсти, щоб подовжити життя

Доктор Орфанос радить вживати ті продукти, які містять достатню кількість амінокислотних сполук, білка, вітамінів та мінералів. Така їжа не провокуватиме запальні процеси, боротиметься з вільними радикалами та зміцнюватиме опірність організму до різних вірусних захворювань. Зокрема, це горіхи та насіння, зелені листові овочі, цитрусові, авокадо, ягоди, оливкова олія холодного віджиму, жирна морська риба.

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