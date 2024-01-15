Які солодощі лікують грип і застуду: ці ласощі вмить поставлять вас на ноги

Лікарі рекомендують ці смаколики при застуді, їх можна їсти навіть дітям під час хвороби, щоб полегшити симптоми.

Аби швидко впоратися із застудою, зовсім не варто купувати величезну кількість ліків. Є народні способи, які впливають на саме джерело інфекції і допомагають швидко подолати хворобу. До того ж, такі ліки не лише корисні, а ще дуже смачні. Розповідаємо, які солодощі здатні полегшити головний біль, нежить і збити температуру при застуді.

Які солодощі лікують грип та застуду

Імбирні пряники та печиво. Лікарі рекомендують вживати ці смаколики під час застуди, оскільки вони містять корисні інгредієнти – мед, корицю й мускатний горіх. Ця випічка має не лише надзвичайний смак та аромат, а ще діє як протизапальний засіб. Оскільки багата на вітамін С, В6, магній та марганець. А ці компоненти полегшують симптоми застуди, лікують горло і знімають біль у суглобах та м’язах. Також в імбирних пряниках міститься мед, кардамон, кориця й мускатний горіх, що впливають на підвищення імунітету та відновлення організму після хвороби. Але зловживати смаколиками не варто, бо в них міститься багато цукру.

Лікарі рекомендують вживати ці смаколики під час застуди, оскільки вони містять корисні інгредієнти – мед, корицю й мускатний горіх. Ця випічка має не лише надзвичайний смак та аромат, а ще діє як протизапальний засіб. Оскільки багата на вітамін С, В6, магній та марганець. А ці компоненти полегшують симптоми застуди, лікують горло і знімають біль у суглобах та м’язах. Також в імбирних пряниках міститься мед, кардамон, кориця й мускатний горіх, що впливають на підвищення імунітету та відновлення організму після хвороби. Але зловживати смаколиками не варто, бо в них міститься багато цукру. Мед. Напевно, мед і прополіс – найефективніші народні ліки від застуди та грипу. Бо вони містять величезну кількість корисних макроелементів, вітамінів і біологічно активних речовин. Тим паче, що ці продукти мають протимікробний ефект. Для лікування варто дві-три чайні ложки меду розмішувати у склянці гарячої води й пити такий напій три рази на день. Прополіс треба у невеликій кількості просто розсмоктувати при ангіні. Але необхідно пам'ятати, що мед містить сильний алерген, тому його не можна їсти алергікам. Також заборонений цей продукт дітям до шести місяців.

Напевно, мед і прополіс – найефективніші народні ліки від застуди та грипу. Бо вони містять величезну кількість корисних макроелементів, вітамінів і біологічно активних речовин. Тим паче, що ці продукти мають протимікробний ефект. Для лікування варто дві-три чайні ложки меду розмішувати у склянці гарячої води й пити такий напій три рази на день. Прополіс треба у невеликій кількості просто розсмоктувати при ангіні. Але необхідно пам'ятати, що мед містить сильний алерген, тому його не можна їсти алергікам. Також заборонений цей продукт дітям до шести місяців. Малинове варення. Малина – це прекрасний жарознижуючий засіб, особливо ефективний для дітей. Малинове варення не містить протипоказань і абсолютно безпечне для здоров’я. Для лікування застуди добре підходить чай з малиновим варенням. Напій заварюється з розрахунку 2-3 чайні ложки варення на склянку гарячої води. Також можна заварювати чай із сухої малини. Для цього треба одну столову ложку сухих ягід заварити в склянці окропу і настояти 10-15 хвилин. Таким чаєм температуру варто знижувати, якщо вона піднялася вище 37,5 градусів.

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