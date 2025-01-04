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Які три корисні звички японців допомагають їм жити понад 100 років

Які три корисні звички японців допомагають їм жити понад 100 років

Які корисні звички японських довгожителів / Фото: pixabay.com

Згідно статистики, кожен п’ятий житель Японії доживає до ста років, залишаючись активним і життєрадісним упродовж усього життя.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "RadioClub", які корисні звички японських довгожителів допомагають їм до ста років залишатися сповненими енергії, активним й веселими.

Які звички японських довгожителів дозволяють їм бути активними та енергійними

  • Наїдатися на 80%. Найбільше довгожителів живе на острові Окінава, саме вони дотримуються цього правила. Японці встають із-за столу, відчуваючи легкий голод. Можливо, спочатку це викликатиме деякий дискомфорт. Однак такі прийоми їжі позитивно впливатимуть на загальне самопочуття. Після їди не відчуватиметься сонливість, не буде важкості у шлунку, налагодиться обмін речовин, що так важливо для людей літнього віку. А завдяки прискоренню метаболізму омолоджуються клітини організму й пригальмовуються процеси старіння.
  • Активно рухатися. Зазвичай японці не займаються традиційним спортом, а надають перевагу активному рухові. І в цьому значна перевага. Людина може так і не наважитися присвятити кілька годин на тиждень заняттям спортом, бо не завжди є час та можливість. А активно рухатися можна будь-де і будь-коли, для цього не треба створювати спеціальних умов або чимось жертвувати. Наприклад, можна ходити пішки в магазин, прибирати вдома чи гуляти в парку з дітьми – це все йтиме на користь.
  • Жити тут і зараз. Зазвичай люди намагаються контролювати своє майбутнє і досить часто "зависають" у минулому, переживаючи знову і знову якісь неприємні події. Японські довгожителі живуть у моменті, насолоджуючись кожною хвилиною свого перебування на цій планеті. Вони цінують унікальність кожного періоду свого життя, не застрягаючи в минулому і не турбуючись про майбутнє.

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