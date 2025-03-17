Які відео працюють як знеболювальне: вчені здивували відповіддю

Відчуття болю учасниками експерименту було меншим під час перегляду відео з видами природи.

Спостереження за природою знижує болючі відчуття людини. Таке несподіване відкриття зробила група дослідників з Ексетерського та Віденського університетів.

Про це пише The Independent.

Вчені провели експеримент із невеликою групою з 49 піддослідних. Їм показували відео з різними типами середовища та паралельно піддавали незначним ударам електричним струмом. Сканування мозку під час цього експерименту виявило, що відчуттям болю від ударів струмом було меншим, коли на екрані демонструвалися природні ландшафти, на відміну від зображень міського пейзажу чи офісного інтер'єру.

Дослідники вивчили ефект від таких відео з природою, як приблизно половина від ефекту, який дають типові знеболювальні препарати. На думку авторів роботи, отримані ними результати пропонують перспективний потенціал для створення альтернативних стратегій лікування болю.

Суб'єктивні відчуття учасників експерименту підтвердили показники приладів: відчуття болю справді було меншим під час перегляду природних сцен, кажуть піддослідні.

Провідний автор дослідження Макс Штайнінгер, аспірант Віденського університету, зазначив, що про знеболюючий ефект від перегляду природних ландшафтів було відомо давно. Але його дослідження підтвердило, що це не ефект плацебо, а справді фізіологічна реакція організму. Іншими словами, це не людям здається, що вони відчувають менше болю, а мозок дійсно менше реагує на болючі сигнали.

Доктор Алекс Смоллі з Університету Ексетера додав, що результати дослідження також доводять важливість захисту здорового та функціонуючого природного середовища та мають заохочувати людей проводити час на природі заради власного блага.

Нагадаємо, дослідження Гарвардського університету доводить наступне: для того, щоб довго жити, потрібно бути вдячним.

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