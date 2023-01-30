Які вітаміни для шкіри обличчя потрібні взимку і де їх шукати

Вітаміни дуже потрібні для нашого організму, адже вони є життєво необхідними ресурсами. Від них залежить не лише емоційне здоров'я та фізичне самопочуття, але й зовнішній вигляд людини. Взимку організм найбільше страждає від дефіциту. Які вітаміни для шкіри обличчя потрібні в цей період — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Які вітаміни для шкіри обличчя потрібно споживати з їжею взимку, щоб бути гарною та здоровою? Адже саме в цей сезон організм страждає від дефіциту поживних речовин, а це позначається на нашому зовнішньому вигляді. З'являються почервоніння, висипання, подразнення.

Молодість шкіри — вітамін С

Вітамін С вважається одним з найпотужніших природних антиоксидантів. Він допомагає нейтралізувати негативний вплив вільних радикалів. Чому саме вітамін С потрібен нашій шкірі взимку:

запобігає пошкодженню клітин або значно зменшує його;

компенсує негативний вплив ультрафіолетового випромінювання та інших факторів;

стимулює вироблення колагену, який робить шкіру більш щільною і пружною;

має сильний протизапальний ефект.

Дерматологиня, лікарка медицини Патрисія Векслер пояснила, що вітамін С завдяки своїм антиоксидантним властивостям, допомагає шкірі відновлюватися природним чином. А ще він активує фібробласти, які потрібні, щоб з'явився новий колаген.

Де знайти вітамін С взимку:

всі цитрусові: апельсини, мандарини, лимони тощо;

ківі та полуниця;

шипшина (можна заварювати чай);

обліпиха;

чорна смородина;

корінь хрону;

квашена капуста.

Відновлення шкіри та боротьба з акне — вітамін D

Вітаміни для шкіри взимку / Фото: Pexels

Вітамін D також відіграє важливу роль у багатьох процесах в нашому організмі, зокрема, він відповідає за засвоєння кальцію. Зі шкірою він синтезується під дією ультрафіолетових променів. А тому взимку, коли часто похмура погода, людина може зіткнутися з його дефіцитом. Недостатня кількість вітаміну D в організмі призводить до виснаження м'язової та кісткової мас, порушенням імунної та нервової систем. А ще це негативно впливає на шкіру, провокуючи її сухість, появу лущення та запалень. Цю нестачу обов'язково потрібно компенсовувати.

Особливо важливо звертати на рівень вітаміну D людям, шкіра яких схильна до появи акне. Адже саме він захищає від висипань. Останні дослідження показали, що приймання вітаміну D разом з їжею допомагає зменшити симптоми та прискорити лікування акне.

Доктор Еліс Лав, який працює дерматологом у Нью-Йорку, зазначає, що вітамін D відіграє важливу роль у формуванні шкірного балансу, а також нормальному функціонуванні імунної системи шкіри, росту волосся, загоєння ран тощо. Коли його рівень в організмі падає, з'являється сухість шкіри, акне, починає випадати волосся.

Де шукати вітамін D взимку:

найбільше його в молочних продуктах;

додайте до раціону яєчний жовток;

не забувайте про риб'ячий жир.

Здоров'я нігтів та волосся — біотин

Біотин часто називають "вітаміном краси". Він є одним з вітамінів групи В та виробляється в кишечнику. Потрібен він, насамперед, щоб перетворювати білки і жири на енергію. Також біотин вважається будівельним матеріалом для волосся та нігтів. За словами дерматологині Патрисії Векслер, завдяки цьому вітаміну підтримується здоровий енергетичний метаболізм. Він має протизапальні властивості та бере участь у метаболізмі амінокислот кератину.

Організму біотин потрібен в маленьких кількостях. Його нестача часто з'являється через дієти, захворювання кишківника, вагітністю чи прийманням агресивних ліків.

Де знайти біотин взимку:

морква;

мигдальні горіхи;

риба;

цільнозерновий хліб;

шпинат;

сметана;

молочні продукти;

м'ясо;

яйця;

насіння соняшнику;

соєві боби.

Проти старіння шкіри та появи зморшок — колаген

Вітаміни для шкіри взимку / Фото: Pexels

Колаген вважається найпоширенішим білком в нашому організмі. Також його називають структурним елементом дерми, адже він відповідає за еластичність, міцність кісток, шкіри, суглобів, хрящів, слизових оболонок, нігтів. Людський організм сам виробляє колаген через фібробласти клітин, однак для цього потрібні будівельні блоки живлення та амінокислоти. Через постійні стреси, забруднене довкілля, вплив сонячного проміння, вікові зміни, надмірне споживання цукру рівень колагену зменшується.

Щоб взимку шкіра залишалася пружною, еластичною та гладкою, потрібно додати до свого раціону продукти, які сприяють синтезу колагену:

помідор;

болгарський перець;

лосось;

м'ясо індички;

батат (солодку картоплю);

насіння соняшника;

яйця.

Зволоження шкіри зсередини — гіалуронова кислота

Про неї, напевно, чули вже всі. Адже існує чимало косметичних засобів, до складу яких входить гіалуронова кислота. Вона допомагає зволожити дерму, а також стимулює вироблення колагену, оновлення клітин, регенерацію тканин, підвищує пружність та еластичність шкіри, зміцнює її захисні функції. Коли рівень гіалуронової кислоти в організмі падає, з'являються зморшки, а сама шкіра стає сухою.

В яких продуктах шукати гіалуронову кислоту взимку:

холодець та бульон;

виноград зі шкіркою;

соєве молоко, сир тофу;

червоне вино (звичайно у невеликих кількостях).

Зміцнення шкіри і боротьба із запаленнями — Омега 3

Вітаміни для шкіри взимку / Фото: pixabay.com

Омега 3 називають жирні кислоти, які людський організм сам не виробляє. Вони можуть надходити лише з їжею. Омега 3 вважається важливою частиною ліпідного шару шкіри. Потрібні жирні кислоти для того, щоб зміцнити бар'єрну функцію шкіри, утримувати всередині вологу та захищати від різних подразників. Також Омега 3 допомагає зберігати в організмі природний колаген, який потрібен для еластичності, боротися з дерматитами, висипаннями.

Дослідженнями було доведено, що Омега 3 потрібна, щоб зменшити побічні ефекти Ізотретиноїду — це агресивний препарат, яким лікують резистентне або тяжке акне. Де можна знайти взимку Омега 3:

сардини, оселедець, лосось, свіжий та консервований тунець, устриці, форель, тріска, палтус;

авокадо;

оливки;

насіння гарбуза;

лляне насіння;

горішки;

ріпакова олія;

соя.

Омега 3 (або ненасичені жирні кислоти) є незамінними інгредієнтами для правильного функціонування організму. Тому так важливо додати до свого щоденного раціону продукти, які їх містять.