Які яйця корисніші – перепелині чи курячі: лікарі дали однозначну відповідь

Лікарі рекомендують вживати як перепелині, так і курячі яйця. Вибір залежатиме від індивідуальних уподобань, потреб та можливостей бюджету. Якщо треба більш екзотичний і поживніший продукт, то підійдуть перепелині яйця. Для приготування різноманітних страв та випічки ідеальними будуть курячі яйця. Розповідаємо, які все ж таки яйця найкорисніші – перепелині чи курячі.

Які яйця найкорисніші – курячі чи перепелині: відповідь лікарів

Перепелині яйця вважаються більш корисними, і ось чому.

Містять у п’ять разів більше фосфору та в сім разів більше заліза. Продукт менш алергенний, ніж курячі яйця. Мають більше вмісту вітаміну В12 та білка. За рахунок вмісту магнію, перепелині яйця майже не викликають алергії і стійкі до інфекцій. У перепелиних яєць щільніша шкаралупа, тому всередину не потрапляють бактерії. У складі перепелиних яєць більше корисних поліненасичених жирних кислот. Продукт містить антивірусну речовину – овомуцин, у курячих яйцях такої немає. Перепелині яйця допомагають зміцнити імунітет та підвищити рівень гемоглобіну в крові.

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