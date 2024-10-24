Які яйця корисніші – перепелині чи курячі: лікарі дали однозначну відповідь

Обидва види яєць вкрай корисні для здоров’я, бо містять потужний склад вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук.
Лікарі рекомендують вживати як перепелині, так і курячі яйця. Вибір залежатиме від індивідуальних уподобань, потреб та можливостей бюджету. Якщо треба більш екзотичний і поживніший продукт, то підійдуть перепелині яйця. Для приготування різноманітних страв та випічки ідеальними будуть курячі яйця. Розповідаємо, які все ж таки яйця найкорисніші – перепелині чи курячі.
Які яйця найкорисніші – курячі чи перепелині: відповідь лікарів
Перепелині яйця вважаються більш корисними, і ось чому.
- Містять у п’ять разів більше фосфору та в сім разів більше заліза.
- Продукт менш алергенний, ніж курячі яйця.
- Мають більше вмісту вітаміну В12 та білка.
- За рахунок вмісту магнію, перепелині яйця майже не викликають алергії і стійкі до інфекцій.
- У перепелиних яєць щільніша шкаралупа, тому всередину не потрапляють бактерії.
- У складі перепелиних яєць більше корисних поліненасичених жирних кислот.
- Продукт містить антивірусну речовину – овомуцин, у курячих яйцях такої немає.
- Перепелині яйця допомагають зміцнити імунітет та підвищити рівень гемоглобіну в крові.
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