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Які яйця корисніші – перепелині чи курячі: лікарі дали однозначну відповідь

Які яйця корисніші – перепелині чи курячі: лікарі дали однозначну відповідь

Які яйця корисніші - курячі чи перепелині / Фото: Freepik

Обидва види яєць вкрай корисні для здоров’я, бо містять потужний склад вітамінів, мінералів та антиоксидантних сполук.

Лікарі рекомендують вживати як перепелині, так і курячі яйця. Вибір залежатиме від індивідуальних уподобань, потреб та можливостей бюджету. Якщо треба більш екзотичний і поживніший продукт, то підійдуть перепелині яйця. Для приготування різноманітних страв та випічки ідеальними будуть курячі яйця. Розповідаємо, які все ж таки яйця найкорисніші – перепелині чи курячі.

Які яйця найкорисніші – курячі чи перепелині: відповідь лікарів

Перепелині яйця вважаються більш корисними, і ось чому.

  1. Містять у п’ять разів більше фосфору та в сім разів більше заліза.
  2. Продукт менш алергенний, ніж курячі яйця.
  3. Мають більше вмісту вітаміну В12 та білка.
  4. За рахунок вмісту магнію, перепелині яйця майже не викликають алергії і стійкі до інфекцій.
  5. У перепелиних яєць щільніша шкаралупа, тому всередину не потрапляють бактерії.
  6. У  складі перепелиних яєць більше корисних поліненасичених жирних кислот.
  7. Продукт містить антивірусну речовину – овомуцин, у курячих яйцях такої немає.
  8. Перепелині яйця допомагають зміцнити імунітет та підвищити рівень гемоглобіну в крові.

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