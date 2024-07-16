Яких бананів не варто їсти, вони можуть бути отруйними: поради експертів з безпеки харчування

Напевно, немає такої людини, яка б не любила банани, адже цей тропічний фрукт дуже солодкий та смачний. Втім, експерти з безпеки харчування рекомендують уважно ставитися до вибору фруктів, бо деякі з них можуть містити токсини. Розповідаємо, яких бананів краще не купувати і не їсти, а які будуть безпечними та корисними для здоров’я.

Яких бананів краще не купувати, вони небезпечні для здоров'я

Перед тим, як потрапити на прилавки магазинів, фрукти проходять обробку пестицидами. Це треба для того, щоб вони не псуватися при транспортуванні у різні куточки світу та якомога довше зберігалися свої смакові властивості та зовнішню привабливість. Але недобросовісні виробники досить часто використовують дешеві хімікати, які вкрай небезпечні для здоров’я.

Як відрізнити такі фрукти від тих, які не становлять загрози? Експерти з безпеки харчування рекомендують дивитися на зовнішній вигляд бананів. У небезпечних фруктів буде липка сяюча шкірка, ребриста поверхня та різні зовнішні недоліки - тріщини, вм'ятини та темні плями.

Якщо фрукти мають гладку матову поверхню, жовті чи трохи зеленуватого кольору, їх сміливо можна купувати. Вони будуть цілком безпечними для здоров'я.

Чи можна їсти почорнілі банани

Багатьох хвилює це запитання, ось яку відповідь дають експерти. Насправді, все залежатиме від стану фруктів. Якщо вони мають гниль, то їсти їх не варто, бо такими бананами можна легко отруїтися.

Лікарі перерахували ризики для здоров’я від перестиглих бананів, вони вкрай важкі для шлунку і мають підвищений рівень цукру.

Яка шкода перестиглих бананів для здоров’я:

Підвищують рівень цукру в крові.

Збільшують артеріальний тиск.

Заважкі для шлунку та кишківника.

Можуть спричинити отруєння.

Погано впливають на здоров’я печінки.

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