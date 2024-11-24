Який має бути тиск у людей літнього віку: про це варто знати

Вже після 40 років усі системи організму уповільнюють свою роботу. З віком міокард “втомлюється”, серцевий м’яз не скорочується так само, як це відбувається в молодості. Саме через це пульс у людей літнього віку сповільнюється, також уповільнюється кровотік, тому тиск крові на судини також знижується. Лікарі говорять, що це нормальний процес.

Який нормальний тиск для людей літнього віку

Якщо відсутні серцево-судинні захворювання, то з віком артеріальний тиск знижується. Тому низький тиск у літніх людей – це норма. У віці після 65 років тиск має бути 120/80 мм рт. ст.

Якщо в результаті вимірювання значення тиску – 95/60 мм рт. ст. і нижче, це може бути ознакою гіпотонії. Таке порушення зазвичай супроводжується поганим самопочуттям і постійною слабкістю. За низького тиску в літніх людей може погіршуватися настрій, знижується інтерес до життя, з’являється апатія. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, то стан може погіршитися і з’являться неврологічні розлади.

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