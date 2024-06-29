Який бур’ян здатен миттєво знизити артеріальний тиск і зняти втому: не поспішайте його викидати

Тим, хто дбає про своє здоров’я обов’язково треба вживати в їжу цю цілющу рослину.

Це кропива, не поспішайте обходити її стороною чи викидати, якщо вона росте у вас на городі. Цей бур’ян має купу цілющих властивостей, тому може замінити навіть ліки від деяких захворювань. Розповідаємо, яка користь кропиви, як приготувати з неї чай та інші страви.

Чим корисна кропива: пояснення науковців

Кропива містить антиоксидантні сполуки, білок, рослинну клітковину та купу мінералів – калій, кальцій, фтор, цинк, магній, фосфор та залізо. Також рослина багата вітамінами групи В, A, C, D, E, F, K і P, що робить її справжнім суперфудом для нашого організму.

Листя і стебло кропиви містить амінокислоти, флавоноїди, ненасичені жирні кислоти та каратиноїди. За рахунок вмісту фітонцидів, кропива має здатність захищати організм від різноманітних вірусних та грибкових інфекцій. У листі рослини містяться каратиноїди, які беруть участь у синтезі імуноглобулінів, мають протизапальний ефект і підтримують гостроту зору.

Крапива здатна знизити поганий холестерин за рахунок вмісту фітостеринів, також має сечогінний ефект.

Яка користь чаю із листя кропиви: дослідження вчених

Чай із цієї рослини здатен в рази підвищити імунітет і захистити організм від захворювань, спричинених запальними процесами.

Англійські науковці довели, що напій допомагає полегшити симптоми раку простати та молочної залози. Також сушене листя кропиви нівелює ризики розвитку діабету ІІ типу. Якщо регулярно пити чай з кропиви, знижується рівень глюкози в крові. Адже рослина допомагає підшлунковій залозі виробляти більше інсуліну, який знижує рівень цукру в організмі.

Також напій із кропиви здатен зміцнити серцево-судинну систему, оскільки в листях та стеблі рослини міститься велика частка антиоксидантних сполук. Кропива відіграє роль натурального засобу для профілактики різноманітних захворювань серця й судин.

Як готувати кропиву

Щоб кропива не жалила, її треба добре промити під проточною холодною водою, а потім на 5 хвилин залити окропом. Таким чином ви позбавите рослину мурашиної кислоти, яка призводить до пекучості. Лікарі не рекомендують їсти свіже листя кропиви, бо це може призвести до подразнення слизистої оболонки стравоходу.

Кропиву додають до зеленого борщу, салатів, тушкованих овочів, яєць та різноманітних каш. Насіння та сушене листя також можна додавати до випічки, наприклад, хліба.

Читайте також:

Яка користь пива: скільки можна вживати, щоб не нашкодити здоров’ю та фігурі

Вчені назвали п’ять особливо важливих продуктів для людей за 50, які треба їсти щодня

Як позбутися жиру на животі: дієтологиня радить відмовитись від однієї звички